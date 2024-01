Wypadek jak z najgorszego koszmaru

To przez niego zmarło dwóch 14-latków. Kierujący passatem staranował ich na poboczu. Nie uniknął sprawiedliwości

Zapadł wyrok ws. 40-letniego kierowcy volkswagena passata, który potrącił na poboczu dwóch 14-latków, doprowadzając do ich śmierci. Zanim do tego doszło, pijany kierowca uderzył najpierw w tył fiata seicento, który zderzył się w dodatku z oplem corsą. W wyniku wypadku pod Szamotułami 5 osób trafiło do szpitala, gdzie zmarli dwaj poszkodowani 14-latkowie.