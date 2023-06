Drugi z 14-latków potrąconych w karambolu nie żyje. Vitalii marzył, by napisać piosenkę

Każdy uczeń dostanie świadectwo z paskiem! To zapowiedź rewolucji w szkołach?

Informację o śmierci drugiego z potrąconych 14-latków przekazała we wtorek PAP rzeczniczka szamotulskiej policji asp. Sandra Chuda. Stan chłopca już w chwili przewiezienia go do szpitala określano jako ciężki.

W niedzielę 11 czerwca między Pamiątkowem a Baborowem w pow. szamotulskim (Wielkopolskie) doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów; jednym z nich kierował 40-letni Ukrainiec Andriej R., który najpierw najechał na tył jadącego przed nim auta, potem uderzył w dwóch przebywających na poboczu 14-letnich rowerzystów.

Pięć poszkodowanych w wypadku osób trafiło do szpitala, w tym także dwoje młodych Ukraińców, których uderzył passat. Jeden z potrąconych zmarł w dniu wypadku.

Kierowca był pijany

Przybyli na miejsce policjanci stwierdzili, że kierowca passata, mieszkaniec powiatu szamotulskiego był nietrzeźwy, stwierdzono u niego 1,6 promila alkoholu. Andriej R. usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Trafił do aresztu. Grozi mu 12 lat więzienia.

Mężczyzna był wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu. Miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak informował PAP, że Andriej R. przyznał się, złożył wyjaśnienia, przedstawił własną wersję przebiegu wydarzenia.Nie żyje Vitalii.

Zmarłego chłopca żegna szkoła

Informację o śmierci drugiego z 14-latków, powołując się na wpis zamieszczony w mediach społecznościowych szkoły podstawowej w Szamotułach, do której uczęszczał Vitalii, podał serwis epoznan.pl.

W komunikacie szkoły napisano, że Vitalii był wrażliwym, wesołym chłopcem; lubił muzykę, marzył, aby napisać własną piosenkę. Zmarły 11 czerwca Maksim chodził do tej samej klasy. Szkoła napisała o nim, że był "utalentowanym plastycznie, pełnym fantazji i dystansu do świata marzycielem; wspaniałym przyjacielem i kolegą, przemiłym, młodym człowiekiem".

- Z wielkim bólem informujemy, że dziś rano odszedł nasz uczeń - Vitalii. Był wrażliwym, wesołym chłopcem. Lubił muzykę; marzył, aby napisać własną piosenkę. Nie znajdujemy słów, by wyrazić smutek i pustkę, jakie odczuwamy. Rodzinie i wszystkim najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia. Będziemy Cię pamiętać. Spoczywaj w pokoju - czytamy w komunikacie.

