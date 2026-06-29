Tragedia na DK11. Kierowca BMW nie przeżył zderzenia z ciężarówką

Do wypadku doszło po godz. 14:00 w poniedziałek, 29 czerwca, w miejscowości Szczury na uczęszczanym odcinku trasy łączącej Ostrów Wielkopolski z Poznaniem.

Sytuację relacjonuje Ewa Golińska-Jurasz, pełniąca funkcję rzeczniczki Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, wynika że kierujący samochodem marki BMW z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem ciężarowym. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń kierowca BMW poniósł śmierć na miejscu. Mężczyzna podróżował sam, był mieszkańcem powiatu wieruszowskiego. Obecnie droga krajowa jest zablokowana. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia.

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna prowadzący ciężarówkę nie był pod wpływem alkoholu. Ze względu na odniesione obrażenia konieczne było przewiezienie go do pobliskiego szpitala.

6