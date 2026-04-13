Tragedia na lotnisku. Paralotniarz runął na ziemię. Nie żyje

Grzegorz Kluczyński
2026-04-13 9:21

W minioną sobotę, 11 kwietnia, na lotnisku przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile rozegrał się dramat. 48-letni mężczyzna lecący na paralotni spadł z wysokości kilkunastu metrów. Choć błyskawicznie przewieziono go do szpitala, życia paralotniarza nie udało się uratować. Zmarł następnego dnia.

Dramat na lotnisku w Pile. Paralotniarz spadł z wysokości

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 18:00. Jak poinformowała w rozmowie z portalem TVN24 młodsza aspirant Weronika Majcher z pilskiej Komendy Powiatowej Policji, służby ratunkowe odebrały wezwanie tuż przed godziną 19:00. Ze wstępnych informacji wynika, że 48-letni paralotniarz runął na ziemię z wysokości około 10-12 metrów. Na miejscu natychmiast zjawił się Zespół Ratownictwa Medycznego, który zabrał ciężko rannego mężczyznę do Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Walka o życie w pilskim szpitalu

Poszkodowany 48-latek trafił na oddział w stanie krytycznym. Niestety, mimo intensywnych starań personelu medycznego, życia mężczyzny nie udało się uratować. Śmierć paralotniarza oficjalnie potwierdzili przedstawiciele miejscowej policji.

Prokuratura i PKBWL badają przyczyny tragedii w Pile

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawili się funkcjonariusze policji, a o sprawie poinformowano Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL). To właśnie jej eksperci zajmą się teraz szczegółowym badaniem okoliczności tego tragicznego wypadku. Całe śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pile. Na obecnym etapie postępowania nie jest jasne, co było bezpośrednią przyczyną upadku – śledczy biorą pod uwagę błąd człowieka, nagłą utratę siły nośnej przez skrzydło, jak również ewentualną awarię sprzętu.

Pilskie lotnisko: popularne miejsce dla paralotniarzy

Lotnisko w Pile to doskonale znany punkt na mapie miłośników sportów lotniczych, w tym szczególnie paralotniarstwa. Teren ten wielokrotnie służył jako arena szkoleń i różnorodnych imprez organizowanych przez aerokluby. Choć poważne wypadki w tej dyscyplinie nie należą do częstych, instruktorzy niezmiennie przypominają, że nawet najbardziej doświadczeni piloci muszą liczyć się z nagłymi zmianami pogody i usterkami technicznymi sprzętu.

Kolejny śmiertelny wypadek w sportach lotniczych

Tragiczna śmierć 48-letniego paralotniarza to kolejne zdarzenie, które wpisuje się w serię ostatnich incydentów związanych z amatorskim lotnictwem, mimo że statystyki wciąż wskazują na wysoki poziom bezpieczeństwa większości takich lotów.

Teraz to w rękach śledczych leży zadanie odtworzenia dokładnego przebiegu sobotnich wydarzeń. Kluczowa będzie analiza zabezpieczonego sprzętu, ocena warunków meteorologicznych panujących w momencie wypadku oraz zeznania naocznych świadków tragedii.

