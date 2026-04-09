Wypadek z udziałem paralotniarza. Lądował śmigłowiec LPR

Maria Hędrzak
2026-04-09 21:30

W czwartek, 9 kwietnia na lotnisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej doszło do wypadku z udziałem paralotniarza. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym poszkodowanego przetransportowano do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest mężczyzna.

Autor: Michal Jarmoluk/ Pixabay.com

Wypadek z udziałem paralotniarza na lotnisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej

Pierwsze informacje o wypadku, do którego doszło na lotnisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w czwartek, w godzinach popołudniowych, przekazał lokalny serwis newslubuski.pl. Zgodnie z ustaleniami redakcji paralotniarz spadł na ziemię z wysokości najprawdopodobniej kilku metrów.

Na miejscu pracowały służby, w tym policja, a poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR.

Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Nie ma także konkretnych informacji o stanie zdrowia paralotniarza.

