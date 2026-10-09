W piątkowy wieczór w Kole pociąg PKP Intercity śmiertelnie potrącił człowieka.

Zdarzenie miało miejsce na odcinku poza przejazdami, a od godziny 20:00 wstrzymano ruch na linii kolejowej Poznań-Warszawa.

Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową dla pasażerów.

Wypadek śmiertelny w Kole. Nie żyje człowiek potrącony przez pociąg

Zgłoszenie o tragicznym wypadku wpłynęło do służb ratunkowych w piątkowy wieczór około godziny 19:40. Jak przekazał w oficjalnym komunikacie dla Polskiej Agencji Prasowej oficer dyżurny wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy natychmiast zostali zadysponowani do działań w rejonie torowiska w Kole. Na miejscu okazało się, że doszło do śmiertelnego potrącenia człowieka przez pociąg relacji międzynarodowej.

W zdarzeniu uczestniczył skład PKP Intercity, który zmierzał z Frankfurtu nad Odrą do stacji Warszawa Wschodnia. Siła uderzenia była tak ogromna, że potrącona osoba zginęła na miejscu. Służby ratunkowe, które przybyły na wezwanie, mogły jedynie potwierdzić najczarniejszy scenariusz. Na miejscu tragedii natychmiast rozpoczęły się intensywne czynności z udziałem policji oraz prokuratora, których celem było ustalenie tożsamości ofiary oraz dokładnych okoliczności zdarzenia. Śledczy badają, jak pieszy znalazł się w miejscu niedozwolonym.

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Wypadek doprowadził do natychmiastowego zablokowania ruchu na ważnej linii kolejowej, która łączy stolicę Wielkopolski z Warszawą. Kluczowe informacje o utrudnieniach przekazała Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Jak wskazała przedstawicielka spółki w wypowiedzi dla PAP, do potrącenia doszło na odcinku poza przejazdami i przejściami przez magistralę.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, o godzinie 20:00 na polecenie pracujących na miejscu służb całkowicie wstrzymano ruch pociągów na tym odcinku. Dla pasażerów podróżujących tą trasą oznaczało to ogromne opóźnienia i konieczność nagłej zmiany planów. Przewoźnikom kolejowym natychmiast polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.