Tragiczne potrącenie na DK 11 w Górznie. Nie żyje 62-latka

Nie żyje 62-latka potrącona na DK11

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorek, 5 listopada tuż przed godziną 18 na drodze krajowej nr 11 w Górznie na odcinku Ostrów Wlkp. – Pleszew. 62-letnia kobieta została potrącona przez kierowcę samochodu dostawczego Mercedes Sprinter, którym kierował 39-letni mężczyzna.

- Pomimo natychmiast podjętej pomocy, kobiety nie udało się uratować. Kierowca samochodu był trzeźwy – powiedziała PAP oficer prasowy ostrowskiej policji podkom. Małgorzata Michaś.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Celem jest ustalenie okoliczności, które doprowadziły do śmiertelnego wypadku.

Droga jest już odblokowana.

Policja apeluje o ostrożność

Warunki na drodze w szybkim czasie uległy zmianie. Mokra nawierzchnia, deszcz mgła wymuszają od kierujących zmianę zachowań podczas jazdy różnymi pojazdami. Mundurowi apelują o to, aby przed rozpoczęciem jazdy zadbać o widoczność, doprowadzić szyby i lusterka w pojazdach do takiego stanu aby kierowca mógł widzieć wszystko co się dzieje w obrębie pojazdu.

Podczas jazdy we mgle, z rozsądkiem dostosujmy prędkość. Wielokrotnie się zdarza, że jadąc w ostatniej chwili zauważamy pojazd przed nami. Szczególną ostrożność powinni zachować także piesi, którzy niejednokrotnie ubrani w szare lub ciemne rzeczy są bardzo mało widoczni.

Wypadek w Mucharzu