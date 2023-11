Ogromna tragedia

Tragiczny wypadek na DK 10 pod Piłą! Zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne [ZDJĘCIA]

ago 15:36

Wstrząsające doniesienia z wielkopolskich dróg. We wtorek, 21 listopada do pilskich służ wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 10 pomiędzy miejscowościami Grabówno-Okaliniec. Niestety jeden osoba zginęła, a aż cztery trafiły do szpitala. Jak doszło do zdarzenia? Szczegóły podajemy poniżej!