Tragiczny poranek pod Poznaniem! Motocyklista nie miał szans

W Wielkiejwsi pod Stęszewem doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego.

Mimo wysiłków służb ratunkowych, motocyklista zginął na miejscu, a droga wojewódzka nr 306 była zablokowana.

Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.

Według wstępnych informacji, motocyklista poruszał się drogą wojewódzką nr 306, gdy nagle doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Siła uderzenia była ogromna. – Samochód osobowy potrącił motocyklistę. Na miejscu nadal pracują strażacy – przekazał nam po godz. 7 dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.

Niestety, mimo wysiłków ratowników, życia mężczyzny nie udało się uratować. Kierowca samochodu osobowego został zabrany do szpitala – jego obrażenia nie są znane. Policjanci oraz prokurator będą teraz ustalać dokładne przyczyny i przebieg tego tragicznego zdarzenia.

Droga wojewódzka nr 306 została zablokowana. Wprowadzono ruch wahadłowy.

Wypadek w Wielkiejwsi jest smutnym przypomnieniem o kruchości ludzkiego życia i konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drodze – zarówno przez kierowców samochodów, jak i motocyklistów. Każdy błąd, chwila nieuwagi czy nadmierna prędkość mogą prowadzić do tragedii.

Apelujemy: motocykliści, pamiętajcie o bezpieczeństwie i rozwadze na drodze. Nawet jeśli jedziecie ostrożnie, zawsze zakładajcie, że inni uczestnicy ruchu mogą Was nie zauważyć. Wasze życie jest najcenniejsze.