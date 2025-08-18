Tragiczny poranek pod Poznaniem! Motocyklista nie miał szans

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-18 8:08

Poniedziałek, 18 sierpnia, rozpoczął się dramatycznie dla mieszkańców gminy Stęszew. W miejscowości Wielkawieś, tuż przed godziną 6 rano, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął około 40-letni motocyklista. Szczegóły zdarzenia podajemy poniżej!

Tragiczny poranek pod Poznaniem! Motocyklista nie miał szans

i

Autor: Anna Kisiel/Super Express zdjęcie ilustracyjne
Super Express Google News
  • W Wielkiejwsi pod Stęszewem doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego.
  • Mimo wysiłków służb ratunkowych, motocyklista zginął na miejscu, a droga wojewódzka nr 306 była zablokowana.
  • Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.

Według wstępnych informacji, motocyklista poruszał się drogą wojewódzką nr 306, gdy nagle doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Siła uderzenia była ogromna. – Samochód osobowy potrącił motocyklistę. Na miejscu nadal pracują strażacy – przekazał nam po godz. 7 dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.

Niestety, mimo wysiłków ratowników, życia mężczyzny nie udało się uratować. Kierowca samochodu osobowego został zabrany do szpitala – jego obrażenia nie są znane. Policjanci oraz prokurator będą teraz ustalać dokładne przyczyny i przebieg tego tragicznego zdarzenia.

Droga wojewódzka nr 306 została zablokowana. Wprowadzono ruch wahadłowy.

Wypadek w Wielkiejwsi jest smutnym przypomnieniem o kruchości ludzkiego życia i konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drodze – zarówno przez kierowców samochodów, jak i motocyklistów. Każdy błąd, chwila nieuwagi czy nadmierna prędkość mogą prowadzić do tragedii.

Apelujemy: motocykliści, pamiętajcie o bezpieczeństwie i rozwadze na drodze. Nawet jeśli jedziecie ostrożnie, zawsze zakładajcie, że inni uczestnicy ruchu mogą Was nie zauważyć. Wasze życie jest najcenniejsze.

Szort Dramatyczny wypadek na torach!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK
WYPADEK WIELKOPOLSKA