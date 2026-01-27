Trudne warunki pogodowe paraliżują szkoły! 266 placówek zawiesiło zajęcia

We wtorek (27 stycznia) liczba placówek odwołujących lekcje wzrosła o ponad 20 w porównaniu z poniedziałkiem, kiedy zajęcia odwołano w 245 szkołach. Decyzje dotyczyły głównie szkół w centralnej i północnej części regionu, wiele z nich ogłosiło zawieszenie lekcji już dzień wcześniej, przygotowując się na prognozowane opady marznącego deszczu.

Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia w przypadku zagrożenia zdrowia uczniów, np. w wyniku niskiej temperatury w budynku lub trudnych warunków pogodowych – przypomniała Karolina Adamska z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zajęcia mogą być również zawieszone przez organ prowadzący szkołę, jeśli utrudniony jest dojazd dzieci i młodzieży.

Zgodnie z przepisami, szkoły nie mają obowiązku odrabiania zajęć zawieszonych z powodu pogody. Jeśli lekcje zostaną odwołane na dłużej niż dwa dni, placówka powinna zapewnić naukę zdalną. We wtorek sytuacja w regionie jest nieco lepsza niż w poniedziałek, kiedy wielu uczniów miało problem z dojazdem do szkoły komunikacją publiczną, w tym w Poznaniu.

Zima nie odpuszcza!

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty przed marznącym deszczem i gołoledzią. Ostrzeżenia dotyczą woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego (m.in. Olsztyn, powiaty bartoszycki, braniewski, lidzbarski, szczycieński, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, węgorzewski) oraz mazowieckiego (m.in. Ostrołęka, powiaty makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski).

„Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach” – apeluje RCB.

Alerty I stopnia przed gęstymi mgłami obejmują kujawsko-pomorskie i częściowo woj. zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie i podkarpackie. Mgły mogą ograniczać widoczność poniżej 200 m i powodować szadź, co zwiększa śliskość nawierzchni.

Alert przed oblodzeniem I stopnia obejmuje woj. podkarpackie oraz części Wielkopolski, Lubuskiego i Dolnego Śląska. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu ze śniegiem oraz podczas mokrego śniegu, temperatura minimalna ok. -2°C.