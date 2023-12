Gdzie szukać dobrze płatnej pracy? To pytanie zadaje sobie wielu Polaków. Oczywiście ważnymi czynnikami przy wyborze przyszłego pracodawcy są również warunki do pracy, poziom stresu, możliwość rozwoju i branża, ale finanse mają zwykle kluczowe znaczenie. Okazuje się, że są miasta i powiaty, gdzie praca dosłownie szuka człowieka. Wystarczy wysłać CV, odbyć satysfakcjonującą rozmowę kwalifikacyjną i możemy sobie zapewnić spokojne, lepsze jutro. Co ciekawe - w czołówce są popularne regiony, ale również te mniej oczywiste, o których być może usłyszycie po raz pierwszy. Dane Głównego Urzędu Statystycznego to ciekawe liczby i równie interesujące wnioski. Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy czytelne zestawienie, które - mamy nadzieję - pomoże wam w poszukiwaniu wymarzonej pracy.

Tu praca szuka człowieka. Zobacz miasta i regiony z najmniejszym bezrobociem w Polsce! Wielu będzie zaskoczonych