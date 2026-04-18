Ulewy i burze nadciągają do Polski. Cztery województwa zagrożone! Służby biją na alarm

Służby w gotowości. MSWiA reaguje na prognozy intensywnych opadów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że podległe mu służby są przygotowane do działania w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w województwach dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. W niedzielę, 19 kwietnia, w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się narada z udziałem wiceministra Wiesława Leśniakiewicza, wojewodów oraz przedstawicieli służb. Spotkanie będzie dotyczyć aktualnej sytuacji pogodowej i hydrologicznej w kraju.

Resort podkreślił, że sytuacja jest stale monitorowana, a odpowiednie służby pozostają w pełnej gotowości do interwencji. Kierownictwo ministerstwa na bieżąco otrzymuje raporty i podejmuje decyzje adekwatne do rozwoju sytuacji.

- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Mogą mieć one natężenie umiarkowane, a okresami nawet silne. Możliwe są także burze. Ostrzeżenie potrwa od godz. 15 w niedzielę do godz. 15 w poniedziałek. Dotyczy województw: dolnośląskiego, lubuskiego oraz części woj. wielkopolskiego. Wysokość opadów może wynieść od 40 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Ostrzeżenie przed opadami I stopnia zostało wydane dla części województwa zachodniopomorskiego oraz jednego z powiatów w woj. wielkopolskim. Prognozowana wielkość opadów może wynieść od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm - poinformował resort.

Ministerstwo zaznaczyło, że najintensywniejsze opady przewidywane są w niedzielę wieczorem oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Ostrzeżenia także przed przymrozkami w południowej Polsce

W komunikacie zwrócono również uwagę na ryzyko przymrozków. IMGW wydał w tej sprawie ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części województw małopolskiego i podkarpackiego. W tych regionach temperatura może spaść do około -2°C, a przy gruncie nawet do -5°C. Alert obowiązuje od soboty od godziny 23 do niedzieli do godziny 8.

