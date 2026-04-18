Jasny obiekt rozświetlił noc nad Polską. Eksperci badają tajemnicze zjawisko

Jasny bolid nagrany przez sieć Skytinel

Kierunkowe kamery, sprzęt monitorujący całe niebo oraz specjalistyczny spektrograf zarejestrowały dokładny przelot kosmicznej skały, co ułatwi badaczom szczegółowe ustalenie jej składu. Świetlny ślad podziwiano między innymi w trakcie trwania XIV Konferencji Meteorytowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Meteorytowe. Z dotychczasowych analiz ekspertów wynika, że zaobserwowany meteoroid:

poruszał się po trajektorii wykraczającej poza orbitę Marsa,

na pełne okrążenie Słońca potrzebował nieco ponad osiemnastu miesięcy,

w trakcie spadania wielokrotnie jaśniał, co mogło dawać złudzenie szybkiego wirowania.

Poszukiwania meteorytu potrwają kilka tygodni

Niewykluczone, że część kosmicznej materii przetrwała wejście w atmosferę i uderzyła w powierzchnię Ziemi, chociaż do tej pory nie stwierdzono żadnych materialnych zniszczeń. Dokładny obszar, na którym mogły wylądować potencjalne odłamki, zostanie wskazany przez ekspertów za dwa tygodnie.

Czym dokładnie są bolidy na niebie?

Bolidy to bardzo jasne meteory, czyli zjawiska powstające w momencie, gdy fragment kosmicznej materii wpada w atmosferę Ziemi i ulega spaleniu. Wyróżniają się dużą jasnością oraz efektownym przebiegiem, któremu mogą towarzyszyć rozbłyski, fragmentacja, a czasem także dźwięki. W niektórych przypadkach część materii nie ulega całkowitemu zniszczeniu i dociera do powierzchni jako meteoryt.