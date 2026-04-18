Jasny obiekt rozświetlił noc nad Polską. Eksperci badają tajemnicze zjawisko

Jacek Chlewicki
2026-04-18 14:02

W piątek 17 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:53:59 mieszkańcy województw wielkopolskiego oraz łódzkiego mogli dostrzec na niebie niezwykle jasny bolid. Spektakularne zdarzenie uwieczniła na nagraniach sieć Skytinel, a niecodzienny przelot przykuł uwagę kilkudziesięciu naocznych świadków.

Jasny obiekt przeciął niebo nad dwoma województwami. Eksperci badają sprawę

i

Autor: Skytinel/ Materiały prasowe

Jasny bolid nagrany przez sieć Skytinel

Kierunkowe kamery, sprzęt monitorujący całe niebo oraz specjalistyczny spektrograf zarejestrowały dokładny przelot kosmicznej skały, co ułatwi badaczom szczegółowe ustalenie jej składu. Świetlny ślad podziwiano między innymi w trakcie trwania XIV Konferencji Meteorytowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Meteorytowe. Z dotychczasowych analiz ekspertów wynika, że zaobserwowany meteoroid:

  • poruszał się po trajektorii wykraczającej poza orbitę Marsa,
  • na pełne okrążenie Słońca potrzebował nieco ponad osiemnastu miesięcy,
  • w trakcie spadania wielokrotnie jaśniał, co mogło dawać złudzenie szybkiego wirowania.

Poszukiwania meteorytu potrwają kilka tygodni

Niewykluczone, że część kosmicznej materii przetrwała wejście w atmosferę i uderzyła w powierzchnię Ziemi, chociaż do tej pory nie stwierdzono żadnych materialnych zniszczeń. Dokładny obszar, na którym mogły wylądować potencjalne odłamki, zostanie wskazany przez ekspertów za dwa tygodnie.

Czym dokładnie są bolidy na niebie?

Bolidy to bardzo jasne meteory, czyli zjawiska powstające w momencie, gdy fragment kosmicznej materii wpada w atmosferę Ziemi i ulega spaleniu. Wyróżniają się dużą jasnością oraz efektownym przebiegiem, któremu mogą towarzyszyć rozbłyski, fragmentacja, a czasem także dźwięki. W niektórych przypadkach część materii nie ulega całkowitemu zniszczeniu i dociera do powierzchni jako meteoryt.

Astrofaza: ani słowa o Polaku w kosmosie. FAKTY i MITY na temat kosmosu | Mellina
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOLID