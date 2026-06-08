Koledzy żegnają Piotra. Dramatyczny wypadek podczas wędkowania

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-08 12:22

Doświadczony wędkarz zginął po zahaczeniu wędką o linię średniego napięcia. - Nie możemy wciąż w to uwierzyć - żegnają go przyjaciele z łowiska. Szczegóły w artykule.

Koledzy żegnają Piotra. Dramatyczny wypadek podczas wędkowania

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Autor: PZW WSK Kalisz

Tragedia rozegrała się w sobotę, 6 czerwca, podczas wędkowania na łowisku w Biadkach koło Krotoszyna.

Piotr J. (41 l.) z południa Wielkopolski każdą wolną chwilę spędzał nad wodą, bo jego pasją od dziecka było wędkowanie. Od wielu lat był też aktywnym członkiem Koła Polskiego Związku Wędkarskiego WSK Kalisz.

Był nie tylko członkiem Zarządu Koła, ale też zasłużonym działaczem Polskiego Związku Wędkarskiego. Został nawet odznaczony srebrną i złotą odznaką PZW. Wielu kolegów podziwiało go za determinację i spryt nad wodą, a Piotr J. odnosił sukcesy na zawodach i zawsze tez z dużym zaangażowaniem przekazywał miłość do wędkarstwa młodszym adeptom tej sztuki. W weekend niestety doszło do tragedii. 

Zahaczył napowietrzną linię średniego napięcia przebiegającą tuż przy łowisku. W efekcie doszło do porażenia prądem. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Kolegi - poinformowali przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego WSK Kalisz. 

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Straciliśmy nie tylko oddanego wędkarza i społecznika, ale przede wszystkim serdecznego Kolegę i Przyjaciela, na którego zawsze można było liczyć. Piotrze, będzie nam Ciebie bardzo brakowało - pożegnali go bliscy.

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