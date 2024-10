W Poznaniu powstało najnowocześniejsze laboratorium kryminalistyczne w kraju!

5-letni Maurycy zginął od ciosów nożem podczas przedszkolnej wycieczki! Morderca nigdy nie trafi do więzienia

W centrum miasta powstał obiekt, w którym będą rozwiązywane kryminalne zagadki. - Często nie mamy świadomości tego, że na rozwiązanie najbardziej skomplikowanych spraw składa się ogromna ilość czynników i praca wielu ludzi - mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji i dodaje, że praca laboratorium kryminalistycznego nie jest widoczna na ulicy, na przykład podczas patrolu.

- Nie widzimy spektakularnych realizacji czy ćwiczeń jak w przypadku policyjnych kontrterrorystów. Jednakże poznańskie laboratorium istnieje już od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Od tego czasu pomogło w rozwiązaniu niezliczonej rzeszy spraw – od kradzieży, poprzez rozboje, kończąc na sprawach najcięższych, takich jak zabójstwa - wyjaśnia Święciechowski.

Teraz możliwości policji będą jeszcze większe. Duma laboratorium to „Rapid”, czyli sprzęt umożliwiający oznaczenie profilu DNA w 90 minut. Żadne inne laboratorium w Polsce nie posiada takich możliwości.

Poza tym uruchomiono separator komórek, czyli najnowocześniejszą w Polsce linię technologiczną do kryminalistycznych badań genetycznych, które wykorzystywane będą do tropienia przestępców seksualnych. Jest to wyjątkowe wyposażenie, które posiada tylko… pięć jednostek śledczych na świecie: w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech oraz Szwajcarii. Oprócz tego w laboratorium będą badane auta, broń, narkotyki czy linie papilarne.

Poznańskie laboratorium kryminalistyczne ma na swoim koncie imponujące osiągnięcia, a jak Mówi Marta Mróz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pracujący tutaj biegli są cichymi bohaterami rozwikłania wielu kryminalnych zagadek. Specjalistyczny sprzęt pomógł śledczym m.in w rozwikłaniu sprawy tragicznej śmierci Natalii z Gortatowa z czerwca br. Kobieta zaginęła, a jej ciało po kilku dniach odnaleziono w lesie. Zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim usłyszał mąż Natalii, Adam R., który podejrzany przyznał się do zabójstwa. Jednym z dowodów, który pomógł rozwikłać zagadkę był element nadkola, który Adam R, urwał, będąc w lesie. Bez pracy pracy laboratorium kryminalistycznego, powiązanie tych faktów nie byłoby możliwe.

Budowa nowoczesnego laboratorium w Poznaniu kosztowała blisko 114 mln złotych, a fundusze pochodziły z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władz samorządowych.