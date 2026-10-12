W tym miejscu można dokarmiać niedźwiedzie! To lubią najbardziej

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-12 22:00

Niedźwiedzi żyjących na wolności dokarmiać absolutnie nie wolno, ale zoo to zupełnie co innego! Pracownicy ogrodu zoologicznego z Poznaniu proszą mieszkańców o przynoszenie orzechów dla niedźwiedzi brunatnych, które przygotowują się do zimowego snu. Zwierzęta muszą teraz dużo jeść, żeby zgromadzić zapasy tłuszczu na zimę. Dzięki orzechom mogą przybierać na wadze nawet dwa kilogramy dziennie. Każdy może pomóc, a liczy się nawet garść orzechów. Zbiórka potrwa do 15 października.

Duży niedźwiedź brunatny stoi na trawiastym terenie. O zbiórce orzechów dla zwierząt w zoo przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com Niedźwiedzie obudziły się i podchodzą do ludzi. Gmina apeluje.

Niedźwiedzie szykują się do zimowego snu. Zoo prosi o przynoszenie orzechów

Niedźwiedzie brunatne mieszkające w Nowym Zoo w Poznaniu powoli przygotowują się do zimowego snu. Zanim zapadną w długi odpoczynek, muszą porządnie się najeść i zgromadzić odpowiednią ilość tłuszczu. Dlatego pracownicy ogrodu zoologicznego zwrócili się do mieszkańców z nietypową prośbą. Potrzebują orzechów, które są jednym z ulubionych przysmaków tych zwierząt. Zoo zorganizowało specjalną zbiórkę. Włączyć się do niej może każdy, kto chce pomóc niedźwiedziom przetrwać zimę. Informacja na ten temat jest na Facebookowym profilu Ogrodu.

Niedźwiedzie mogą przytyć nawet dwa kilogramy dziennie

Jesień to dla niedźwiedzi bardzo ważny okres. Zwierzęta muszą zgromadzić zapasy energii, ponieważ podczas zimowego snu nie będą normalnie się odżywiać. Właśnie dlatego teraz jedzą znacznie więcej.

Szczególnie cenne są dla nich orzechy. Zawierają dużo tłuszczu, który pomaga szybko przybrać na wadze. Dostarczają też błonnika, witamin i minerałów potrzebnych organizmowi.

Według pracowników zoo dzięki takiemu pożywieniu niedźwiedzie mogą przytyć nawet od jednego do dwóch kilogramów w ciągu jednego dnia. To ważne, ponieważ zgromadzony tłuszcz będzie dla nich źródłem energii podczas zimowego odpoczynku.

Gdzie przynosić orzechy dla niedźwiedzi?

Poznańskie zoo zachęca wszystkich do udziału w zbiórce. Nie trzeba przynosić dużych ilości. Liczy się każda garść orzechów, która pomoże zwierzętom przygotować się do zimy.

Orzechy można dostarczać do Nowego Zoo w Poznaniu do czwartku, 15 października. Pracownicy przyjmują je codziennie w godzinach od 7:00 do 18:00, od strony ulicy Kaprala Wojtka.

To okazja, by w prosty sposób pomóc niedźwiedziom, zanim zapadną w zimowy sen.

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