Ola jest drugą ofiarą wypadku, do którego doszło 11 stycznia 2022 roku na drodze między Czaczem i Karśnicami. Kobieta kierowała osobowym renault, który z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi, uderzył w drzewo i zatrzymał się w polu. W akcji ratunkowej brali udział strażacy z KP PSP w Kościanie oraz OSP Czacz i OSP Śmigiel Na miejscu zginął 23-letni pasażer, kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

– Przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonany został dostęp do dwóch osób uwięzionych we wraku. Strażacy nie stwierdzając funkcji życiowych natychmiast ewakuowali poszkodowanych na zewnątrz pojazdu i przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Działania te kontynuowali wspólnie z przybyłą załogą Zespołu Ratownictwa Medycznego. Udało się przywrócić funkcje życiowe u poszkodowanej 20-letniej kobiety, która został przetransportowana do kościańskiego szpitala. Niestety stwierdzony został zgon 23-letniego mężczyzny - relacjonował na łamach portalu smigiel.nowinylokalne.pl mł. asp. Dawid Kryś z KP PSP w Kościanie.

Lekarze przez blisko rok walczyli o życie Oli, niestety po blisko roku, 23 grudnia, kobieta zmarła.

Pogrzeb Oli odbędzie się w piątek, 30 grudnia. O godz. 10:00 w kościele pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie zostanie odprawiona msza w intencji zmarłej. Następnie nastąpi odprowadzenie urny z prochami na cmentarz.

