Pogoda dla Poznania na weekend 2-4 października

Mieszkańcy Poznania mogą liczyć na dwa oblicza pogody w trakcie najbliższego weekendu. Początek będzie bardzo przyjemny i ciepły, ale aura nie utrzyma się na stałym poziomie. Już od soboty odczujemy wyraźną zmianę, a w niedzielę dodatkowo pojawią się opady. Najcieplejszym dniem weekendu będzie zdecydowanie piątek.

Ciepły piątek na początek weekendu

Piątek w Poznaniu zapowiada się niezwykle przyjemnie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą pokazać nawet około 23 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 11°C. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale prognozy nie przewidują opadów deszczu. Wiatr będzie słaby, jego prędkość wyniesie około 2 m/s, więc nie powinien być odczuwalny.

Sobota przyniesie wyraźne ochłodzenie

Już w sobotę pogoda w Poznaniu wyraźnie się zmieni. Nadejdzie odczuwalne ochłodzenie, a temperatura maksymalna spadnie do około 18 stopni. To o pięć stopni mniej niż dzień wcześniej. Noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą na poziomie 10°C. Na niebie chmur będzie nieco mniej, a dzień, podobnie jak piątek, upłynie bez opadów. Wiatr dodatkowo osłabnie.

Deszczowa niedziela na zakończenie

Niedziela przyniesie kolejną zmianę w pogodzie. Temperatura w ciągu dnia nieznacznie wzrośnie w porównaniu do soboty i sięgnie około 19°C. Na niebie znów zbiorą się jednak gęste chmury, a prognozy wskazują na pojawienie się niewielkich opadów deszczu. Wiatr pozostanie bardzo słaby, praktycznie nieodczuwalny, wiejąc z prędkością poniżej 1 m/s.

Jak zaplanować weekend w Poznaniu?

Zmienna aura sugeruje, by plany na najbliższe dni dostosować do warunków. Wyjątkowo ciepły i suchy piątek to idealny moment na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Chłodniejsza, ale wciąż bezdeszczowa sobota również sprzyja spacerom, chociaż przyda się cieplejsze ubranie. Z kolei w niedzielę, ze względu na zapowiadany deszcz, warto rozważyć aktywności pod dachem lub po prostu przygotować parasole na wyjście z domu.

Dane pogodowe: OpenWeather