i Autor: KMP Poznań

Tajemnicze zniknięcie

Weroniko, gdzie jesteś?! Poznańska policja szuka 17-latki

Kolejne tajemnicze zniknięcie na terenie Poznania. Jak przekazała tamtejsza policja, trwają poszukiwania Weroniki Kaczmarek, która ostatni raz była widziana 21 września. 17-latka wyszła z domu i już do niego nie wróciła. Co się stało? To wciąż pozostaje zagadką...