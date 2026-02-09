Wielki pożar w Cieninie Zabornym! "Hala wypełniona zbożem"

i Autor: PSP Słupca/ Materiały prasowe

Pożar hali magazynowej w Cieninie Zabornym. W środku zboże, na miejscu kilkadziesiąt strażaków

W niedzielę wieczorem, 8 lutego, w miejscowości Cienin Zaborny w powiecie słupeckim (woj. wielkopolskie) doszło do groźnego pożaru hali magazynowej. Ogień pojawił się po godzinie 19:00, akcja gaśnicza trwała także w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jak informują służby, płonący obiekt był wypełniony m.in. zbożem, co znacząco utrudnia prowadzenie akcji gaśniczej. W tego typu pożarach kluczowe znaczenie ma szybkie opanowanie ognia, bo materiały rolnicze, zwłaszcza suche ziarno, mogą sprzyjać dynamicznemu rozprzestrzenianiu się płomieni. "Liczne zastępy straży pożarnej prowadzą działania gaśnicze, a na miejsce zdarzenia zadysponowano również Grupę Operacyjną Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Akcja gaśnicza nadal trwa" - informowało PSP Słupca wczoraj późnym wieczorem.

Nie odnotowano osób rannych ani ofiar śmiertelnych. Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane

Na miejsce zadysponowano liczne siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, na miejscu działały 23 zastępy straży pożarnej. Fakt, iż do Cienina Zabornego skierowano także Grupę Operacyjną Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, świadczy o skali zdarzenia. Strażacy przez wiele godzin walczyli z ogniem, starając się ograniczyć rozprzestrzenianie pożaru i zapobiec ewentualnemu zawaleniu konstrukcji hali. Zgodnie z dotychczasowymi informacjami, nikt nie został poszkodowany. Nie odnotowano osób rannych ani ofiar śmiertelnych. Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane. Po zakończeniu akcji gaśniczej rozpoczną się czynności służb, które pozwolą ustalić, co doprowadziło do pojawienia się ognia w magazynie.

Sonda Czy wiesz jak się zachować w przypadku pożaru? Tak Nie

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wiesz, kto zabił Minotaura? Klawo! Unikniesz 0/10! Pytanie 1 z 10 No to zgodnie z zapowiedzią pytamy, kto zabił w labiryncie Minotaura? Herkules Tezeusz Apollo Następne pytanie