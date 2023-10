To on pomógł zatrzymać Zbysława C. po zabójstwie 5-latka. 10 tys. zł dla bohatera

W piątek 27 października Żabka oficjalnie otworzyła swój sklep numer 10 000 w Polsce! Z uwagi na historię firmy (sieć wywodzi się z Poznania), to właśnie w stolicy Wielkopolski postanowiono udostępnić najnowocześniejszą Żabkę w Polsce. Jesteście ciekawi, co wyróżnia tę najnowszą placówkę? Odpowiedzi szukajcie w artykule!

W poznańskiej Żabce pracuje drugi robot w kraju, który serwuje hot dogi!

Jubileuszowa 10 000. Żabka została otwarta 27 października w Starym Browarze w Poznaniu. Jest to najnowocześniejszy punkt na mapie Polski!

Na klientów czeka niespodzianka. Od dzisiaj wszystkie hot dogi będzie przygotowywał i serwował robot Robbie, który poda kultową żabkową przekąskę! W dniu uroczystego otwarcia, w pobliżu jubileuszowego sklepu, powstaje pamiątkowy mural. Mozaika złożona z 2 000 zdjęć tworzona jest przez cały piątek z pomocą klientów Starego Browaru. Całość ułoży się w specjalnie zaprojektowany logotyp 10 000. sklepu - poinformowano.

Nowoczesna Żabka - jedyna taka w kraju

– Otwarcie 10-tysięcznego sklepu to kamień milowy w rozwoju sieci Żabka. Nie osiągnęlibyśmy go, gdyby nie nasi franczyzobiorcy, którzy na co dzień dbają o relacje z klientami i budują pozytywny wizerunek naszej marki. To z myślą o nich rozwijamy naszą sieć i uatrakcyjniamy ofertę franczyzową, dodając do niej kolejne benefity i nowoczesne narzędzia – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Ekologiczne rozwiązania w najnowocześniejszej Żabce w Polsce

Oprócz rewolucyjnego robota, serwującego hot dogi, w 10-tysięcznym sklepie Żabki, zastosowano szereg ekologicznych rozwiązań.

W 10 000. sklepie zastosowano też nowoczesne lodówki ograniczające zużycie energii niezbędnej do schłodzenia towaru. Izolację tych lodówek oraz znajdującej się przy kasie lady chłodniczej wykonano z mat z konopi siewnych

W sklepie zainstalowano także najnowszej generacji system oczyszczania powietrza – Safe Air – który oczyszcza powietrze ze szkodliwych zanieczyszczeń. Ta technologia pochłania najmniejsze cząsteczki, w tym wirusy i bakterie.

Co ciekawe, lampy nad boksem kasowym wydrukowano w technologii 3D z materiału pochodzącego z recyklingu - podano w komunikacie prasowym.

Jubileuszowa Żabka znajduje się w centrum handlowym Stary Browar (Poznań ul. Półwiejska 42), poziom 0.

Placówka jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-23:00, a w niedzielę w godz. 9:00-21:00.

Tak wygląda jubileuszowa Żabka otwarta w Poznaniu