Wielu chciało go wyburzyć. Dziś jest wizytówką Piły i gości wielkie gwiazdy

Udało się go uratować przed zniszczeniem, choć wielu uważało, że należy go wyburzyć. Dzisiaj po prostu tętni życiem. Stadion Powiatowy przy ul. Okrzei w Pile to wizytówka miasta, jakiej może pozazdrościć niejeden powiat. To nie tylko arena profesjonalnych zmagań sportowych, ale też teren, na którym odbywają się atrakcje dla wszystkich mieszkańców, m.in. koncerty gwiazd.

Był świadkiem wielu triumfów pilskich sportowców. Stadion przy ul. Okrzei zbudowano w 1922 roku. Przez ponad 100 lat gościł nie tylko piłkarzy, ale też lekkoatletów. Z biegiem czasu obiekt niszczał. Wielu uważało, że trzeba go wyburzyć, ale władze powiatu pilskiego nie poddały się i dążyły do modernizacji obiektu. I choć niewielu wierzyło w sukces, dziś Stadion Powiatowy przy ul. Okrzei tętni życiem przez cały rok! i Autor: materiały prasowe W 2016 roku starosta Eligiusz Komarowski podjął decyzję o modernizacji obiektu. Objęła ona wówczas swym zasięgiem zarówno część rekreacyjną jak i duże boisko. W części rekreacyjnej powstał plac zabaw, siłownia pod chmurką, postawiono również 4 altany, stół do ping-ponga, a także wybudowano drogi, miejsca parkingowe, chodniki. Wiosną 2020 roku rozpoczęto drugą część prac modernizacyjnych na Stadionie Powiatowym przy ul. Okrzei. Powiat Pilski z własnych pieniędzy zrealizował dodatkowe inwestycje. Miejsce kortów tenisowych zajęło boisko treningowe dla młodszych piłkarzy. Boisko główne wyposażone zostało w bieżnię tartanową, skocznie w dal i wzwyż, rozbiegi do rzutu oszczepem i pchnięcia kulą. i Autor: materiały prasowe Najbliższe miesiące to jednak kolejne inwestycje, a powiat pilski nie zwalnia tempa! Na stadionie wymieniona zostanie istniejąca murawa, którą zastąpi sztuczna trawa. To pozwoli na użytkowanie obiektu przez cały rok. Zainstalowane zostało też nowoczesne oświetlenie, co sprawia, że obiekt może być użytkowany także wieczorami. To jednak nie koniec zmian na stadionie. Powiat planuje budowę letniego parku wodnego. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kompleks letnich basenów zostanie uruchomiony za 3 lata. i Autor: materiały prasowe Stadion Powiatowy przy Okrzei – tu życie toczy się cały rok Oprócz oczywistej funkcji sportowej, obiekt pełni też funkcje rekreacyjne dla mieszkańców Piły i powiatu pilskiego. Zimą jest darmowe lodowisko, wiosną i latem prócz imprez sportowych odbywają się tu rodzinne piknik i koncerty gwiazd (Strachy na Lachy, Piasek, Grubson, Mezo, Liber, KOMBI). i Autor: materiały prasowe Kolejny koncert zaplanowano już 5 kwietnia 2024 roku! Radio Eska i Starosta Pilski Eligiusz Komarowski zapraszają na koncert w ramach ESKA MUSIC TOUR. i Autor: materiały prasowe W piątek, 5.04.2024 wystąpią: BEATA I BAJM i Autor: materiały prasowe SMOLASTY i Autor: materiały prasowe IKARUS FEEL i Autor: materiały prasowe Start już o godz. 19! Wstęp wolny! Artykuł Sponsorowany