Są już w rękach policji

Wjechali autem do jubilera, a potem uciekli z łupem! Jest nagranie z napadu

Sceny jak z kryminalnego thrillera rozegrały się w nocy, 20 lutego, przed godz. 3.00. Na ulicy Garbary w Poznaniu rozległ się huk blachy i rozbijanego szkła. To złodzieje postanowili okraść… jubilera. - Sprawcy przy użyciu samochodu osobowego z impetem sforsowali drzwi wejściowe do salonu jubilerskiego skąd ukradli kosztowności i uciekli - mówi wtedy podkom. Łukasz Paterski z wielkopolskiej policji. Wielkopolska policja właśnie poinformowała, że włamywacze, którzy wjechali autem do jubilera zostali zatrzymani