Woda lała się z sufitu! W mieszkaniu kompletnie pijana matka w ciąży

Kompletnie pijana ciężarna 39-latka z 10-miesięcznym dzieckiem pod opieką zalewała sąsiadów! Policjanci weszli do mieszkania siłą

Skrajnie nieodpowiedzialną kobietę zatrzymali policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego. 39-latka była w stanie kompletnego upojenia alkoholowego i po pijanemu "opiekowała się" niespełna rocznym dzieckiem. Skończyło się to fatalnie, a mogło skończyć znacznie gorzej. W sobotę, 29 kwietnia wieczorem mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zawiadomili policję o zalewanych mieszkaniach w kamienicy przy ul. Dąbrowskiego. Woda lała się z sufitu. Funkcjonariusze pojechali we wskazane miejsce i zaczęli dobijać się do drzwi mieszkania, z którego płynęły potoki wody. Nikt nie otwiarał, więc mundurowi weszli do środka siłą. W środku zastali szokujący widok.

Matka pijaczka zatrzymana. Zajmie się nią m.in. sąd rodzinny

W mieszkaniu znajdowała się kompletnie pijana 39-latka, a z nią 10-miesięczne dziecko. Kobieta była w dodatku w zaawansowanej ciąży, jednak nie powstrzymało jej to przed intensywnym piciem. Okazało się, że ma blisko trzy promile alkoholu w organizmie! To z jej mieszkania wypływały potoki wody, które niszczyły mieszkania sąsiadów. „Okazało się, że matka jest mocno nietrzeźwa. Stwierdzono, że ma blisko 3 promile alkoholu w organizmie” – powiedziała podkom. Małgorzata Michaś Polskiej Agencji Prasowej. 39-latkę i dziecko przebadano w szpitalu, potem przekazano malca rodzinie, a kobietę zatrzymano. Kobieta odpowie za swoje zachowanie m.in. przed sądem rodzinnym.

