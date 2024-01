Wojownicy Maryi troszczą się o biskupów. Każdy ma przypisanych dziesięciu

Poznańska policjantka poturbowana przez konia wróciła do służby. Wzruszające podziękowania

To będzie najszczęśliwsze miasto w Polsce? Jasnowidz Jackowski mówi wprost: "dobry obszar"

Wojownicy Maryi modlą się za księży

Kilka dni temu Wojownicy Maryi spotkali się w Poznaniu z Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski, abp Stanisławem Gądeckim. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z tego spotkania. - Dziękujemy ks abp Stanisławowi za bardzo miłe spotkanie i zapewniamy o naszej modlitwie za księdza - czytamy w treści wpisu. Co więcej, kapłani, w tym biskupi, mogą liczyć na wsparcie Wojowników Maryi. - Przekazaliśmy również informację, że każdy biskup w Polsce ma przypisanych 10 Wojowników Maryi, którzy każdego dnia modlą się w intencji danego biskupa - poinformowali Wojownicy Maryi.

Spotkanie Wojowników Maryi w Ełku. W planach m.in. procesja

Z kolei już w najbliższą sobotę (13 stycznia) w Ełku, w parafii pw. Świętego Rafała Kalinowskiego odbędzie się otwarte spotkanie Wojowników Maryi. W planach jest procesja i konferencja, a także msza święta oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. - Zapraszamy wszystkich chętnych mężczyzn do uczestnictwa w spotkaniu oraz tych, którzy myślą o rozpoczęciu formacji Wojownika Maryi - czytamy w komunikacie.

Wojownicy Maryi. Kim są?

Kim są Wojownicy Maryi? Na swojej stronie internetowej wspólnota informuje, że Wojownikiem Maryi jest "mężczyzna, który przeszedł formację wg podanych zasad, podczas ogólnopolskich i regionalnych spotkań". Odbył też "przygotowanie uwzględniające wskazówki i zasady podane przed lidera regionalnego oraz został dopuszczony do Pasowania". Aby stać się Wojownikiem Maryi, należy też odbyć "rozmowę braterską" oraz przystąpić do pasowania, które odbywa się na koniec roku formacyjnego. Zadaniem Wojownika Maryi jest też prowadzenie "aktywnej formacji w zgodzie z Kodexem i Statutem Wojownika Maryi we wspólnocie z resztą braci".

Źródło: Wojownicy Maryi / o2.pl

QUIZ. Jesteś prawdziwym katolikiem? Test wiedzy o Kościele. 100 proc. to cud! Pytanie 1 z 15 W jaki dzień tygodnia katolicy powinni zachowywać „wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych”? czwartek piątek sobotę Dalej