Księża będą zadawać Polakom bardzo intymne pytania. Szokujące zmiany w kościele

Te warunki będą musieli spełnić kandydaci na rodziców chrzestnych

Kościół postanowił zwiększyć rygor dla kandydatów na rodziców chrzestnych. Od 2024 roku będzie więcej formalności, a ksiądz będzie mógł zadać naprawdę bardzo intymne pytania.

Kandydaci na ojca chrzestnego i matkę chrzestną muszą posiadać nie tylko Eucharystii czy bierzmowania. Niezbędny jest także wywiad z duchownym, to jednak nie koniec.

Nie wystarczy być osobą wierzącą i mieć ukończone 16 lat. Przyszły rodzic musi złożyć zaświadczenie o przystąpieniu do spowiedzi świętej oraz zaświadczenie ze swojej parafii informujące o tym, że jest się wierzącym i praktykującym. Oprócz tego, jak podaje gazeta.pl, kandydaci muszą prowadzić życie zgodne z wiarą katolicką. Co to oznacza? Nie mogą żyć w konkubinacie i niesakramentalnym związku. Każdej niedzieli muszą uczestniczyć w mszy świętej. Nie mogą również podlegać karze kanonicznej zarówno wymierzonej lub zdeklarowanej zgodnie z prawem.

Na tym jednak nie koniec. Rodzicami chrzestnymi będą mogli zostać ci, którzy uczęszczali na lekcje religii, a jeśli ksiądz nie zna osobiście kandydata, może poprosić o specjalny dokument z danej parafii.

Ksiądz może zadać przyszłym rodzicom chrzestnym bardzo intymne pytania

Jeśli myśleliście, że to koniec wymagań stawianych przed przyszłymi rodzicami chrzestnymi, to jesteście w błędzie. Ksiądz może bowiem przy odbiorze zaświadczenia zapytać czy dana osoba żyje w trwałej okazji do grzechu. Odpowiedzi na to i podobne pytania, mogą skutkować brakiem zgody na wydanie zaświadczenia, jeśli udzielone odpowiedzi będą niepoprawne.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Rodzicem chrzestnym według kościoła, może zostać osoba która:

ukończyła 16 lat

jest katolikiem, który przyjął Najświętszy Sakrament Eucharystii i jest osobą bierzmowaną

prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką

jest wolna od kary kanonicznej i nie głosi herezji

