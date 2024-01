Ksiądz uciekł do Włoch z nastolatką! Wzięli ślub, jest decyzja papieża

Ksiądz zakochał się w swojej nastoletniej uczennicy. Uciekli razem do Włoch i wzięli tam ślub. Oto, co postanowił papież Franciszek!

Wiadomości o tym seks skandalu w Kościele jesienią ubiegłego roku obiegły światowe media. Zakochany w nastoletniej uczennicy ksiądz z amerykańskiego stanu Alabama porzucił kapłaństwo i uciekł z nią do Włoch, gdzie szybko wzięli ślub. Jak pisał m.in. "New York Post", ks. Alex Crow (30 l.) według rodziny 18-latki zauroczył się nią, gdy miała tylko 16 lat. Duchowny poznał nastolatkę na lekcjach teologii w katolickim liceum McGill-Toolen, w hrabstwie Mobile w Alabamie. Wkrótce zaczęła się między nimi wymiana listów miłosnych. Jak pisze New York Post, pewna walentynkowa kartka dotarła nawet do władz szkoły średniej, dowodząc miłosnych zamiarów kapłana. Dziewczyna w czerwcu tego roku skończyła 18 lat. Niemal natychmiast zniknęła. Podobnie jak ksiądz. Okazało się, że są we Włoszech i wzięli tam ślub. Potem jako mąż i żona wrócili do USA. A o wszystkim w międzyczasie dowiedzieli się przełożeni księdza.

Papież Franciszek wyrzucił ze stanu kapłańskiego księdza, który wziął ślub we Włoszech z nastolatką. To już ostateczna decyzja

Władze kościelne zawiesiły wówczas 30-latka w funkcjach kapłańskich. Arcybiskup Rodi przewidywał, że Watykan ostatecznie wyrzuci Alexa Crowa ze stanu kapłańskiego. "Takie postępowanie całkowicie nie przystoi księdzu. Został poinformowany przez arcybiskupa, że nie może już sprawować posługi kapłańskiej, mówić ludziom, że jest księdzem, ani ubierać się jak ksiądz” - głosiły oświadczenia archidiecezji Mobile i arcybiskupa Thomasa J. Rodiego. A prokuratura okręgowa ogłosiła, że świeżo upieczona żona księdza spotkała się ze śledczymi, ale odmówiła udzielania jakichkolwiek odpowiedzi na ich pytania. Teraz nadszedł ważny list z Watykanu. Co postanowił papież Franciszek w sprawie tego nowego seks skandalu w Kościele? „Archidiecezja Mobile otrzymała zawiadomienie, że laicyzacja Alexa Crowa została zakończona i wchodzi w życie natychmiast” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez biuro arcybiskupa Thomasa J. Rodiego. Jak się okazuje, sam Crow także poprosił o usunięcie ze stanu kapłańskiego, a prośba została „zatwierdzona w liście papieża Franciszka”.

Disgraced priest Alex Crow, who fled to Italy with ‘groomed’ 18-year-old, removed from priesthood by Vatican https://t.co/W8GpvSIPs6 pic.twitter.com/0S2jZH0hkO— New York Post (@nypost) January 8, 2024

