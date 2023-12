Września. Koszmar przy galerii handlowej! Ciężarówka przejechała seniorkę!

Tragedia przed galerią handlową. Nie żyje kobieta

Jak podaje portal wrzesnia.info.pl, do tragedii doszło około godziny 18.00 na drodze dojazdowej do części rozładunkowej centrum handlowego Galeria Karuzela we Wrześni. Kierowca ciężarówki MAN najechał przodem na idącą przed pojazdem w tym samym kierunku pieszą. 72-latkę zabrano do szpitala, ale nie udało się jej uratować.

Zobacz także: Uśmiercili córkę, a potem nie płacili za hotele i auto. Para oszustów usłyszała zarzuty!

Według ustaleń dziennikarzy, za kierownicą ciężarówki siedział 51-letni mieszkaniec Poznania. Ciało seniorki zabezpieczono do wykonania sekcji zwłoki. Policjanci zabezpieczyli także monitoring, który pozwoli na ustalenie okoliczności zdarzenia.

Sonda Czy policji uda się ustalić przebieg tragedii? Tak Nie