Znamy wyniki sondażowe badania Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Według ankiet niedzielne wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8%. Ten rezultat przełożyłby się na 200 mandatów. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska z 31,6% (163 mandaty), a na najniższym stopniu podium Trzecia Droga (13%, 55 mandatów). Próg wyborczy przekroczyła też Lewica (8,6%, 30 mandatów) i najprawdopodobniej Konfederacja (6,2%, 12 mandatów). Zdaniem politologa prof. UAM dra hab. Szymona Ossowskiego to oznacza, że PiS straci władzę na rzecz trzech ugrupowań należących do dziś do opozycji demokratycznej - KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

Nie dziwi zatem, że w ich obozach zapanowała radość. - Wygraliśmy ze złem. Teraz bierzemy się za rozliczenie tych, którzy działali na niekorzyść naszej Ojczyzny i za naprawę kraju po PiSie. Dziękujemy za każdy głos oddany na Koalicję Obywatelską - napisał w mediach społecznościowych Rafał Grupiński, kandydat KO na senatora z Poznania. W jaki sposób do wyborów odnieśli się inni poznańscy politycy? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.