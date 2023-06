Wygrana w Eurojackpot padła w Poznaniu. Szczęśliwy gracz poszedł do "Żabki" i odmienił swoje życie!

Podczas losowania we wtorek, 6 czerwca, kumulacja nie została rozbita, co oznacza, że w kolejnym losowaniu w piątek, 9 czerwca do wygrania będzie aż 380 milionów złotych. Jednak wśród szczęśliwych graczy znalazło się aż czterech, którzy byli bardzo blisko głównej nagrody i trafili wygrane drugiego stopnia (5+1). Jedna z nich padła w Polsce, a dokładniej w Poznaniu na osiedlu Władysława Jagiełły, gdzie szczęśliwy gracz wypełnił i wysłał kupon w sklepie sieci "Żabka". Na jego konto wpłynie 2 156 168, 60 zł, pomniejszone o podatek. To ogromne pieniądze, za które można nie tylko zafundować sobie wymarzone wakacje w najbardziej egzotycznych zakątkach świata, ale też zapewnić sobie luksusowe życie na wiele lat.

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

