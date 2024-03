Wyjątkowa inicjatywa w Poznaniu. Powstał pierwszy w mieście krąg żałoby dla mężczyzn

Pierwszy w Poznaniu krąg żałobny dla mężczyzn

Krąg żałoby dla mężczyzn to inicjatywa Fundacji Panda Team im. Michałka Tarachowicza. Prezes fundacji i prowadzący kręgi żałoby Filip Tarachowicz podkreślił, że temat zdrowia psychicznego mężczyzn nadal stanowi tabu.

"Z własnego doświadczenia wiem, że mało jest wsparcia kierowanego do mężczyzn. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której nie boimy się żadnych emocji, w której można być sobą. Będzie to wspólnota, w której każdy zostanie wysłuchany. Wszystko po to, aby dać sobie nawzajem siłę" - poinformował.

Kto może wciąg udział w spotkaniach?

W spotkaniach mogą wziąć udział pełnoletni mężczyźni w żałobie po śmierci bliskiej osoby.

"Śmierć bliskiej osoby zmienia wiele. Wydaje się, że świat wręcz staje w miejscu, podczas gdy ten dookoła nadal pędzi. Nie zawsze jest czas i przestrzeń, by zaopiekować się sobą, swoją żałobą i emocjami. Szczególnie od mężczyzn często wymaga się radzenia sobie w trudnej sytuacji, wzięcia się w garść. A przecież każdy potrzebuje czasu i przestrzeni na uznanie żałoby oraz dopuszczenie emocji” - zauważył Filip Tarachowicz.

Przedstawiciele fundacji przekazali, że zainteresowani muszą być przynajmniej trzy miesiące po odejściu bliskiej osoby. Chodzi o to, by pierwsze emocje mogły osłabnąć i by uczestnicy mieli szansę opowiedzieć o swojej codzienności. Istotne jest również to, że udział w kręgu nie jest terapią i nie zastąpi kontaktu ze specjalistą.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 marca w siedzibie fundacji przy ul. Bolka 8A.

Kim są twórcy kręgu żałoby dla mężczyzn?

Założyciele Fundacji Panda Team im. Michałka Tarachowicza doświadczyli choroby swojego syna. Michał cierpiał na nowotwór mózgu, odszedł w 2021 roku. Zdaniem Pauliny i Filipa Tarachowiczów zbyt wczesne odejście synka było początkiem dzieła pomocy rodzinom w żałobie oraz tym, które walczą z nowotworami wieku dziecięcego.