wszyscy płaczą

12-letni Borysek przegrał walkę z potworną chorobą. Marzył, by gasić pożary i pomagać innym

mrok | ago 12:51

To pożegnanie łamie serca i wyciska łzy… Strażacy z Wielkopolski żegnają chorego chłopca, który marzył, by gasić pożary i pomagać innym. - Borys, nasz Młodszy Druh, odszedł na wieczną służbę do samego Św. Floriana - napisali druhowie z OSP z Czerniejewa. Ich serca pękły na milion kawałków.