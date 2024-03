Piła. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 10

Jedna osoba nie żyje, jedna w szpitalu - to bilans śmiertelnego wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 10. Jak informuje PAP, we wtorek, 5 marca, na obwodnicy Piły pomiędzy węzłami Piła Wschód i Piła Północ, zderzyły się trzy pojazdy. Według wstępnych ustaleń policji tragedię zapoczątkowało zachowanie kierowcy peugeota, który miał uderzyć w tył osobowego hyundaia. Podróżujący nim dwaj mężczyźni zjechali następnie na przeciwległy pas ruchu, prosto pod koła ciężarówki. Kierowca osobówki zginął na miejscu, natomiast jego pasażer został zabrany do szpitala.

Dalsza część tekstu poniżej.

Wypadek w Szczecinie 17 osób rannych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak informuje pila.naszemiasto.pl, kierowca peugeota to 49-letni mieszkaniec powiatu chodzieskiego, który miał jechać w Wałcza w kierunku na Bydgoszcz. Zarówno jemu, jak i prowadzącemu tira nic się nie stało. Policjanci z Piły wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej.