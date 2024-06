Śmiertelny wypadek

Z auta 21-latka zostały szczątki! Zmarłego nie można było nawet wyciągnąć ze środka [ZDJĘCIA]

21-letni kierowca osobówki zginął w wypadku, do którego doszło na trasie Kleszczyna-Skic pod Złotowem we wtorek, 25 czerwca. Przed godz. 16 mężczyzna jechał prostym odcinkiem drogi powiatowej, gdy zjechał nagle z jedni i uderzył w drzewo. 21-latek został zakleszczony w zmiażdżonym samochodzie, z którego musieli wydobyć go strażacy, ale na pomoc było za późno.