Szokujące zdarzenie w Poznaniu. 35-latek wtargnął do auta kobiety, odgryzł jej kawałek ucha i uciekł z miejsca

DLACZEGO TO ZROBIŁ?!

Paczkomaty InPost i automaty Allegro znikną z centrum Poznania?!

W czasach, gdy coraz więcej towarów kupujemy przez internet, Polacy cenią sobie różnorodne opcje dostawy dostosowane do ich potrzeb. Nic dziwnego, że z roku na rok, coraz więcej kupujących korzysta z automatów, z których można odebrać paczkę o dowolnej porze dnia i nocy. Jednak jeśli nic się nie zmieni, już wkrótce mieszkańcy centrum Poznania mogą mieć duży problem z odbieraniem swoich przesyłek w takiej formie. Miejski konserwator zabytków wypowiedział wojnę firmom, które ustawiły swoje automaty bez wymaganych zezwoleń. - Podstawowym problemem jest to, że - zgodnie z wymaganiami w strefie ochrony konserwatorskiej - konieczne jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na instalację takiego urządzenia. W większości przypadków nawet nie było złożonego wniosku o takie pozwolenie - mówi dziennikarzom "ESKI" Jacek Maleszka z biura miejskiego konserwatora zabytków.

Jak informuje Radio ESKA Poznań, tylko trzy urządzenia do odbierania paczek stanęły w centrum Poznania legalnie. Zagrożonych usunięciem jest aż 58 maszyn: Paczkomatów InPost oraz automatów Allegro. Działania prowadzone przez poznańskie biuro konserwatora zabytków spotkały się z dużą krytyką ze strony mieszkańców Poznania. W mediach społecznościowych nie brakuje emocjonalnych wpisów w obronie aktualnego stanu rzeczy.

- To jest kpina (...). Przy tak fatalnie działającej poczcie Polskiej i niektórych firmach kurierskich, paczkomaty to REWELACYJNE rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że odbieram przesyłki beż kolejek i kiedy mam czas. Jeżeli coś działa, to po co to ruszać? To takie polskie, zepsuć co dobre. ŁAPY PRECZ OD PACZKOMATOW!!!!!!!!! - apeluje Jacek.

- To może niech Poznaniaków spytają czy im paczkomaty przeszkadzają czy nie a konserwator niech się zajmie normalną pracą. Widać władza coraz bardziej obrasta w piórka i tylko knują jak tu utrudnić życie ludziom którzy ich utrzymują - dodaje Marek.

- Jestem zadowolona z obecnych lokalizacji. Działania konserwatora zabytków są bezsensowne - uważa Paulina.

- Żeby los starego rynku leżał konserwatorowi na sercu tak mocno, jak wydumane miejsca chronione, przez co utrudni ludziom życie - komentuje Piotr.

InPost reaguje na decyzję konserwatora zabytków z Poznania

Czy mieszkańcom Poznania rzeczywiście grozi ograniczenie w dostępie do Paczkomatów i automatów Allegro? Przedstawiciele firmy InPost zapewniają, że robią wszystko, by tak się nie stało i współpracują z lokalnymi władzami nad rozwiązaniem problemu. - Innowatorzy od zawsze zderzają się z barierami administracyjnymi. Nie tylko w Polsce prawo nie nadąża za technologią. Podobnie było z telefonią komórkową czy pojazdami autonomicznymi, a na naszym podwórku choćby z Uberem. InPost współpracuje z lokalnymi władzami nad rozwiązaniem problemu, ale też wsłuchuje się w głosy setek tysięcy swoich klientów z Poznania. W trosce o Polskie miasta i ich mieszkańców od dłuższego czasu realizujemy program InPost Green City, którego celem jest zielona, inteligenta transformacja aglomeracji miejskich. Do programu przystąpił m.in. Wrocław, Bytom, Rybnik, Białystok, Rzeszów, Wałbrzych, Kraków, Zielona Góra, Kielce, Częstochowa, Łódź. Z niezrozumiałych powodów Poznań jeszcze nie… - zapewnia InPost w rozmowie z "Super Expressem".

Jeśli miejski konserwator zabytków nie zmieni swojej decyzji, wskazane urządzenia będą musiały zniknąć. Ale nie na długo. Paczkomaty InPost oraz automaty Allegro będą mogły bowiem być ponownie zamontowane w centrum Poznania po uzyskaniu odpowiednich zgód.