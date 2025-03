Zabił cenioną nauczycielkę i siebie. Ewelina O. była prześladowana? Policjant odpowiada

Spis treści

Strzały w Obrzycku. Nauczycielka i sprawca nie żyją

Horror rozegrał się ok. godziny 7:00 w małym Obrzycku pod Szamotułami. 46-letnia Ewelina O. wychodziła z domu do pracy. Chciała wsiąść do samochodu i pojechać do szkoły średniej w Szamotułach. Uczyła tam języka polskiego i jak przekazuje mediom dyrektor szkoły - była lubiana, miła, empatyczna i bardzo sprawiedliwa. Uczniowie lubili chodzić na jej lekcje, co potwierdzają komentarze, zamieszczone na profilu szkoły w mediach społecznościowych.

Takim uczniem miał być też Paweł Sz., który feralnego dnia zaczaił się na kobietę i gdy ta otworzyła drzwi - strzelił do niej pierwszy raz. Jak relacjonuje sąsiadka kobiety, której córka była naocznym świadkiem zabójstwa, Ewelina O. zdążyła zadać jeszcze zabójcy pytanie.

- Zapytała: "co mi zrobiłeś?" - przekazuje pani Gienia. Po chwili Paweł Sz. strzelił do nauczycielki drugi raz, tym razem w głowę. Huk rozniósł się po Obrzycku, dlatego przez okno wyjrzała mama nauczycielki, która mieszka w tym samym domu. - I on wtedy, na oczach mamy Eweliny, strzelił sobie w głowę - relacjonuje pani Genia. Ani Eweliny O., ani Pawła Sz. nie udało się uratować. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami, związanymi ze sprawą.

Choć policja nie zna jeszcze motywu mężczyzny, znajomi nauczycielki opowiadają, że być może to niespełniona miłość popchnęła sprawcę do tego brutalnego czynu. Nasza dziennikarka nieoficjalnie ustaliła, że Paweł Sz. miał przy sobie zdjęcie kobiety.

On był tutaj widywany. Chodził w kapturze i podejrzewamy, że sypiał też na strychu w domu naprzeciwko - mówią naszej dziennikarce znajomi kobiety.

Czy sprawca prześladował kobietę? Wiadomo, że Ewelina O. niczego takiego nie zgłasza. Policjanci wiedzą już, że mężczyzna nie miał żadnego konfliktu z prawem, ale w swoim rodzinnym mieście był uważany za odludka. Jego mama była lokalną poetką. Zmarła dwa dni przed zabójstwem nauczycielki i samobójstwem syna. Zostanie pochowana na miejscowym cmentarzu.

Wiadomo, że śledczy sprawdzają, czy może chodzić o sprawy ze szkoły i zemstę. - Sprawdzamy też, czy Paweł Sz. leczył się psychiatrycznie - mówi "Super Expressowi" mł. insp. Andrzej Borowiak z KWP w Poznaniu. Do sprawy wrócimy w naszym serwisie. Rodzinie i bliskim Eweliny O. składamy wyrazy współczucia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.