To nie Karaiby!

Zachwycające jezioro znajduje się pod Koninem! Zdjęcia zapierają dech w piersiach

Przez miejscowych zwane Lazurowym Jeziorem, oficjalnie jest to Osadnik Gajówka. Choć miejsce przypomina swą "urodą" Chorwację, to nic bardziej mylnego, bo położone jest w Wielkopolsce. Zobaczcie, jak wygląda to jezioro, które zachwyca, ale może być także niebezpieczne dla zdrowia!