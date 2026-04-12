Zaginęła 27‑letnia Aleksandra z Mościszek. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Zniknęła w drodze do rodziny

Aleksandra Kolanko ostatni raz była widziana 30 marca 2026 roku w godzinach południowych, kiedy wyjeżdżała z domu w Mościszkach. Miała udać się do rodziny w Karlinie, gdzie planowała spędzić kilka dni. Jej powrót przewidziany był na 8 kwietnia, jednak kobieta nie wróciła ani nie skontaktowała się z bliskimi.

Rodzina, zaniepokojona brakiem jakiegokolwiek sygnału, zgłosiła sprawę policji. Od tamtej pory funkcjonariusze prowadzą intensywne poszukiwania.

Rysopis zaginionej

Policja opublikowała szczegółowy opis Aleksandry Kolanko:

Wzrost: ok. 150 cm

Wiek z wyglądu: 25–28 lat

Włosy: ciemne, długie

Oczy: brązowe

Uzębienie: pełne

Ubiór w dniu zaginięcia: brak informacji

To niewielka, drobna kobieta o charakterystycznych, długich ciemnych włosach. Każda osoba, która mogła ją widzieć w ostatnich dniach, jest dla policji na wagę złota.

Policja apeluje: każda informacja może pomóc

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie podkreślają, że w sprawach zaginięć kluczowe są pierwsze dni, ale nawet po dłuższym czasie nowe tropy mogą okazać się przełomowe.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Aleksandry Kolanko, proszone są o kontakt z dyżurnym KPP w Kościanie pod numerem: 47 77 26 211 lub pod numerem alarmowym 112.

Mościszki to niewielka miejscowość, gdzie wszyscy znają się od lat. Informacja o zaginięciu młodej kobiety wywołała poruszenie i mobilizację lokalnej społeczności. W mediach społecznościowych mieszkańcy udostępniają komunikat policji, licząc, że dotrze on do jak największej liczby osób.

Sonda Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej? Tak Nie