Zaginęła 27‑letnia Aleksandra z Mościszek. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Grzegorz Kluczyński
2026-04-12 10:33

Mieszkańcy Mościszek i okolic żyją w niepokoju po zaginięciu 27‑letniej Aleksandry Kolanko. Kobieta wyjechała z domu pod koniec marca i do dziś nie skontaktowała się z rodziną. Policja apeluje o pomoc wszystkich, którzy mogą wiedzieć, co stało się z młodą mieszkanką wsi.

Zaginiona Aleksandra Kolanko

Autor: KPP Kościan/ Materiały prasowe

Zniknęła w drodze do rodziny

Aleksandra Kolanko ostatni raz była widziana 30 marca 2026 roku w godzinach południowych, kiedy wyjeżdżała z domu w Mościszkach. Miała udać się do rodziny w Karlinie, gdzie planowała spędzić kilka dni. Jej powrót przewidziany był na 8 kwietnia, jednak kobieta nie wróciła ani nie skontaktowała się z bliskimi.

Rodzina, zaniepokojona brakiem jakiegokolwiek sygnału, zgłosiła sprawę policji. Od tamtej pory funkcjonariusze prowadzą intensywne poszukiwania.

Polecany artykuł:

Zbyt długo siedział w toalecie. Na miejsce przyjechały służby

Rysopis zaginionej

Policja opublikowała szczegółowy opis Aleksandry Kolanko:

  • Wzrost: ok. 150 cm
  • Wiek z wyglądu: 25–28 lat
  • Włosy: ciemne, długie
  • Oczy: brązowe
  • Uzębienie: pełne
  • Ubiór w dniu zaginięcia: brak informacji

To niewielka, drobna kobieta o charakterystycznych, długich ciemnych włosach. Każda osoba, która mogła ją widzieć w ostatnich dniach, jest dla policji na wagę złota.

Policja apeluje: każda informacja może pomóc

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie podkreślają, że w sprawach zaginięć kluczowe są pierwsze dni, ale nawet po dłuższym czasie nowe tropy mogą okazać się przełomowe.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Aleksandry Kolanko, proszone są o kontakt z dyżurnym KPP w Kościanie pod numerem: 47 77 26 211 lub pod numerem alarmowym 112.

Mościszki to niewielka miejscowość, gdzie wszyscy znają się od lat. Informacja o zaginięciu młodej kobiety wywołała poruszenie i mobilizację lokalnej społeczności. W mediach społecznościowych mieszkańcy udostępniają komunikat policji, licząc, że dotrze on do jak największej liczby osób.

