Zakaz wstępu do polskich lasów. Leśnicy nie mieli innego wyjścia

Decyzje leśników są związane z koniecznością przeprowadzenia oprysków chemicznych, które mają na celu ograniczenie populacji chrabąszcza majowego, szkodnika, który uaktywnia się o tej porze roku i stanowi ogromne zagrożenie dla drzew. Leśnicy podkreślają, że działania te są niezbędne, aby chronić drzewostany przed szkodnikami. Zakaz wstępu do lasów obowiązuje m.in. na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w Wielkopolsce.

Jak informuje Nadleśnictwo Łopuchówko, zakaz wstępu będzie obowiązywał na terenie wybranych leśnictw: Brzeźno, Długa Goślina, Buczyna, Gołaszyn.

„Od 5 maja do 21 maja 2025 r. wprowadzony zostaje okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie wybranych leśnictw Nadleśnictwa Łopuchówko: Brzeźno, Długa Goślina, Buczyna, Gołaszyn. Zabieg rozpocznie się 5 maja 2025 r., we wczesnych godzinach porannych, a tereny objęte działaniami będą odpowiednio oznakowane po weekendzie majowym”