Zamiast pomóc, wywieźli go do lasu. Policjanci skazani po śmierci 36-latka!

Wiosną 2018 roku w Poznaniu policjanci Filip S. i Karolina F. zostali wezwani do nieprzytomnego mężczyzny, Piotra M., który przewrócił się wracając ze stacji benzynowej.

Zamiast udzielić pomocy, policjanci wywieźli Piotra M. do lasu kilka kilometrów od miejsca interwencji, gdzie mężczyzna zmarł z powodu wewnątrzczaszkowego wylewu.

Po siedmiu latach procesu, Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał Karolinę F. na 1 rok i 6 miesięcy więzienia, a Filipa S. na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień, bezprawne zatrzymanie i narażenie Piotra M. na utratę życia.

Oboje policjanci zostali wydaleni ze służby krótko po zdarzeniu.

Policjanci są od stania na straży prawa, a nie od wywożenia do lasu! Tymczasem w przypadku tej sprawy wszystko wydarzyło się inaczej. Dramat rozegrał się wiosną 2018 roku. Funkcjonariusze - Filip S. i Karolina F. - którzy zostali wezwani do nieprzytomnego mężczyzny przy drodze.

Jak opowiadał "Super Expressowi" krewny Piotra M., mężczyzna mieszkał niedaleko i wyszedł z domu po papierosy do pobliskiego sklepu. Do przejścia miał kilkanaście kroków. Nic ze sobą nie zabrał. Ani dokumentów, ani telefonu. Ponieważ jednak papierosów w sklepie nie kupił, udał się w inne miejsce.

- Dlatego poszedł na stację benzynową – mówił Przemysław Miś, krewny Piotra M. Gdy 36-latek wracał, przewrócił się, więc ktoś kto go nie znał i nie wiedział, że ma tak blisko do domu musiał zadzwonić po patrol policji. Mundurowi jednak - zamiast przewieźć 36-latka do szpitala albo izby wytrzeźwień - wsadzili go do radiowozu, a następnie wywieźli do lasu.

W czasie jednego z przesłuchań Filip S. tłumaczył prokuratorowi, że pijany mężczyzna sam chciał wywiezienia go w ustronne miejsce, bo nie chciał pijany wrócić do domu. – Nie skarżył się na nic – mówił prokuratorowi w czasie śledztwa. Koniec końców Piotr M. został wywieziony kila kilometrów dalej od miejsca interwencji. Skończyło się tragedią – Piotr M. zmarł z powodu wewnątrzczaszkowego wylewu. Prokuratura oskarżyła policjantów o przekroczenie uprawnień, bezprawne zatrzymanie Piotra M., wywiezienie go wbrew jego woli i narażenie na utratę zdrowia i życia.

Filip S. spieszył się do domu, bo… przygotowywał się do ślubu. Na reakcję komendy policji nie trzeba było długo czekać. Sprawa była karygodna i bulwersująca, więc policjanci zostali wydaleni ze służby krótko po zdarzeniu. W końcu - po siedmiu latach procesu - zapadł prawomocny wyrok w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Karolina F. idzie za kratki na 1 rok i 6 miesięcy, a Filip S. usłyszał wyrok pozbawienia wolności na 2 lata i 6 miesięcy. - Wartość człowieka nie mierzy się wykształceniem ani wyglądem, lecz tym, jak traktuje on drugiego człowieka - mówiła na sądowej sali sędzia Hanna Bartkowiak.