Zamykają ulice w Poznaniu! Powodem inwazja żab!

Zofia Dąbrowska
2026-03-29 18:24

W Poznaniu część ulic zostanie czasowo zamknięta dla ruchu. Powód może zaskakiwać – chodzi o wiosenną migrację płazów. Żaby, ropuchy i traszki ruszyły do zbiorników wodnych na okres godowy. Miasto wprowadza ograniczenia, by zmniejszyć liczbę zwierząt ginących pod kołami aut.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Rynek miejski z zabytkowymi kamienicami po lewej stronie i ratuszem po prawej, na pierwszym planie widoczne są przechodzące osoby.

Ulice zamknięte przez żaby. Poznań wprowadza ograniczenia dla kierowców

Kierowcy w Poznaniu muszą liczyć się z utrudnieniami przez... żaby. Od 29 marca do 15 kwietnia wprowadzono czasowe zamknięcia i ograniczenia ruchu na kilku ulicach. Powód jest nietypowy – chodzi o ochronę płazów, które właśnie rozpoczęły wiosenną wędrówkę związaną z godami. Ograniczenia obowiązują codziennie w godzinach od 18:00 do 6:00. W tym czasie zamykane są wybrane odcinki ulic, którymi najczęściej przemieszczają się płazy. Chodzi o ulice: Ku Dębinie (z wyjątkiem mieszkańców), Leśnych Skrzatów, Radarową oraz Warmińską. W ciągu dnia ruch jest możliwy, ale obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Wiosna to dla płazów najtrudniejszy okres. Po zimie wychodzą ze swoich kryjówek – spod ziemi, z nor czy spod zalegających gałęzi – i ruszają do wody, gdzie się rozmnażają. Problem w tym, że po drodze często muszą przekraczać ulice.

Trasy żab są powtarzalne. Dzięki temu można wskazać najbardziej niebezpieczne dla nich drogi

To właśnie wtedy dochodzi do wielu wypadków. Samochody stanowią dla nich największe zagrożenie. Co roku tysiące żab, ropuch i traszek ginie pod kołami pojazdów. Miasto próbuje temu zapobiec, wprowadzając czasowe ograniczenia i apelując do kierowców o ostrożność. Urzędnicy przypominają, że płazy wracają dokładnie w te same miejsca, w których same się urodziły. Ten instynkt sprawia, że ich trasy są powtarzalne. Dzięki temu można wskazać najbardziej niebezpieczne dla nich drogi i właśnie tam ograniczyć ruch. Program ochrony płazów działa w Poznaniu od lat. Co roku w tym samym okresie wprowadza się podobne rozwiązania. Chodzi o to, by ograniczyć straty i pomóc zwierzętom bezpiecznie dotrzeć do zbiorników wodnych. Miasto apeluje do kierowców o przestrzeganie przepisów i zwracanie uwagi na znaki. Nawet niewielkie zmniejszenie prędkości może uratować życie wielu zwierząt. Utrudnienia potrwają do połowy kwietnia. 

