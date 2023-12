Pożar w Domu Dziecka we Wronkach. Zginęło 9 osób. "Biedne aniołki"

Największa szopka bożonarodzeniowa w Europie

Niewiele osób wie, ale największy bożonarodzeniowy żłóbek w Europie znajduje się w jednym z poznańskich kościołów. Dokładnie w kościele pw. Św. Franciszka Serafickiego, nieopodal Placu Bernardyńskiego. Okazała budowa tego dzieła zaczęła się już w listopadzie!

Ogromne figurki w bożonarodzeniowym żłóbku

Jak powiedział dla Radia Poznań franciszkanin, ojciec Ambroży Okroy, żłóbek budowany przez ponad miesiąc ma 14 metrów wysokości i 27 metrów głębokości. W znajduje się 400 figur ludzkich i zwierzęcych. Taka konstrukcja w tym kościele pojawia się już od 25 lat, choć podobne pojawiały się także wcześniej.

Do kiedy żłóbek będzie w kościele franciszkanów?

Zgodnie z tradycją chrześcijańską, kolędy, oraz żłóbek w kościele będą pojawiały się aż do 2 lutego, czyli do Święta Ofiarowania Pańskiego - tzw. Matki Boskiej Gromnicznej. Wtedy to kończy się okres Bożego Narodzenia w kościele katolickim.

Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia żłóbka z poznańskiego kościoła franciszkanów