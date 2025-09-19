Zmiany w segregacji śmieci 2026. Od stycznia w domach nowy pojemnik na odpady

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-09-19 3:21

Samorządy w Polsce wprowadzają coraz bardziej szczegółowe zasady segregacji odpadów. Jedna z wielkopolskich gmin zdecydowała, że od stycznia mieszkańcy będą osobno zbierać bioodpady kuchenne w specjalnych pojemnikach, które muszą kupić we własnym zakresie.

Segregacja śmieci

i

Autor: Freepik.com Wiesz, jak prawidłowo segregować śmieci?
Super Express Google News
  • Od stycznia 2026 roku w jednej z gmin w Wielkopolsce wchodzi w życie nowy obowiązek segregacji odpadów.
  • Mieszkańcy będą musieli zbierać bioodpady kuchenne w specjalnych pojemnikach, które należy zakupić samodzielnie.
  • Jakie dokładnie odpady trafią do nowego pojemnika i co z pozostałymi frakcjami? Sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć o nadchodzących zmianach!

Nowy pojemnik na śmieci w polskich domach

Od 1 stycznia w gminie Nowe Miasto nad Wartą w Wielkopolsce pojawi się nowy obowiązek - oprócz pięciu podstawowych frakcji odpadów, mieszkańcy będą musieli oddzielnie gromadzić bioodpady kuchenne. Choć władze samorządowe tłumaczą, że to krok w stronę lepszego recyklingu, nie wszystkim podoba się perspektywa kolejnego pojemnika w gospodarstwie domowym. 

Polecany artykuł:

Wielkie zmiany w PSZOK-ach. Wyrzucone odpady będą oddawane!

Dwa rodzaje bioodpadów, dwa pojemniki

Nowe zasady przewidują rozdzielenie bioodpadów na dwie kategorie: zielone (np. trawa, liście, pędy roślin) i kuchenne (resztki jedzenia, obierki, fusy).

  • Pojemniki na odpady zielone, o pojemności 240 l – gmina dostarczy właścicielom nieruchomości w ramach opłaty za odbiór śmieci, o ile nie mają własnego kompostownika.
  • Pojemniki na bioodpady kuchenne, 80-litrowe z wentylacją – mieszkańcy muszą kupić samodzielnie do końca 2025 r.

W pojemnikach kuchennych powinny znaleźć się m.in.: resztki warzyw i owoców, przeterminowana żywność, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, papierowe ręczniki czy chusteczki higieniczne. Zabronione jest natomiast wyrzucanie mięsa, kości, ziemi, żwirku z kuwet czy płynnych odpadów.

Gminy testują nowe rozwiązania

Wielkopolska gmina nie jest pierwszym samorządem, który wprowadza rewolucje w kwestii segregacji odpadów. Władze Suwałk od niedawna prowadzą kampanię "Suwalczaki Segregują", w której zachęcają mieszkańców budynków wielorodzinnych do selektywnej zbiórki komunalnych.

Sonda
Czy segregacja śmieci w Poznaniu jest dobrze zorganizowana?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEGREGACJA
SEGREGACJA ODPADÓW