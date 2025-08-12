Wielkie zmiany w PSZOK-ach. Wyrzucone odpady będą oddawane!

Na Podkarpaciu szykują się duże zmiany w systemie gospodarowania odpadami, obejmujące modernizację PSZOK-ów i nowe inwestycje.

Powstanie siedem nowych punktów PSZOK, a istniejące obiekty zostaną unowocześnione dzięki funduszom o wartości ponad 51 mln zł.

Kluczową nowością będzie wprowadzenie centrów napraw i ponownego użycia, mających na celu ograniczenie ilości odpadów.

Jakie konkretne rozwiązania zostaną wdrożone, aby zachęcić mieszkańców do ponownego wykorzystania przedmiotów?

Zwrot w gospodarce odpadami na Podkarpaciu. Nowe inwestycje i modernizacje za ponad 51 mln zł

Jak podaje serwis portalsamorzadowy.pl, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia dofinansowanie otrzymało łącznie 26 projektów związanych z rozwojem selektywnej zbiórki odpadów. Na inwestycje przeznaczono ponad 51 mln zł, z czego znaczna część pochodzi z funduszy unijnych. Wiadomo już, że z tych pieniędzy powstaną m.in. nowe punkty PSZOK w takich miastach jak:

Tarnobrzeg,

Domaradz,

Nowa Dębia,

Radomyśl Wielki,

Stany,

Strzyżowie,

Straszęcin.

Punkty te będą wyposażone w infrastrukturę do przyjmowania szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych i pozostałych odpadów komunalnych. Równolegle zmodernizowane zostaną już istniejące PSZOK-i, które zyskają nowe urządzenia i zaplecze techniczne.

Ponowne użycie i recykling

Jedną z najważniejszych nowości będzie tworzenie miejsc, w których używane lub zepsute rzeczy będą naprawiane i oddawane mieszkańcom. Ma to ograniczyć ilość odpadów trafiających na wysypiska oraz promować ideę ponownego użycia.

W Mielcu powstanie tzw. centrum ponownego użycia. Znajdzie się tam lodówka społeczna do dzielenia się jedzeniem (foodsharing), szafy przy szkołach na wymianę różnych przedmiotów, a także "książkodzielnia". Na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Mielcu planowany jest również Punkt Napraw i Ponownego Użycia.

Co ciekawe, cały projekt obejmuje także działania edukacyjne. W gminie Dydnia, w PSZOK-u w Jabłonce, powstanie budynek edukacyjno-administracyjny z salą wyposażoną w tablice i materiały informacyjne. Będą tam prowadzone kampanie i warsztaty dla mieszkańców, uczące m.in. prawidłowej segregacji odpadów.