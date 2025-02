Zmiany w strefie płatnego parkowania! Podwyższają kary

Strefa płatnego parkowania w Poznaniu się zmieni! Krótszy czas darmowego postoju w soboty i wyższe kary za brak płacenia

Niekorzystne dla kierowców zmiany szykują się w Poznaniu. Jak podał urząd miasta, już od dziś, od pierwszego dnia lutego obowiązują zmiany w strefie płatnego parkowania w centrum stolicy Wielkopolski. Po pierwsze, płatności będą obowiązywać w soboty o dwie godziny dłużej niż do tej pory, po drugie, Zarząd Dróg Miejskich podniósł kary dla kierowców, którzy nie zapłacą. Kiedy parkowanie w centrum jest teraz płatne? Od 1 lutego działanie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Centrum i Jeżyce w soboty będzie wydłużone o dwie godziny - do godz. 20, a nie do 18. Jak przekonuje magistrat, powodem wydłużenia godzin płatnego parkowania są kłopoty ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego w soboty po 18.

Ci, którzy nie zapłacą za postój, zapłacą nie 150 lub 200 zł, a odpowiednio 200 i 350 zł

A co z karami, czy jak to ujmuje urząd miasta, "opłatami dodatkowymi"? Oczywiście będą wyższe. Ci, którzy nie zapłacą za postój, zapłacą nie 150 lub 200 zł, a odpowiednio 200 i 350 zł. "Wydłuży się też czas, w jakim kierowca może zapłacić należność w niższej wysokości. Od 1 lutego będzie miał na to aż 14 dni. Po tym czasie wysokość opłaty wzrośnie do 350 zł" - pisze magistrat. W marcu zostaną wprowadzone kolejne zmiany w zasadach działania strefy parkowania. Wtedy zacznie działać e-kontrola, czyli sprawdzanie opłat za pomocą samochodów wyposażonych w kamery czytające numery rejestracyjne pojazdów. Od 1 września ceny za parkowanie dla poznaniaków i pozostałych kierowców będą się różnić.

Sonda Jak oceniasz komunikację publiczną w Poznaniu? Działa bez zarzutu Średnio Fatalnie: błagan i opóźnienia

Od 1 lutego zmiany dla kierowców w centrum Poznania.https://t.co/u4po8Bukp4— Radio Poznań (@RadioPoznanSA) February 1, 2025

Autor:

Quiz. Jakie filmy kręcono w Poznaniu? Znasz je, ale czy wiesz, że zdjęcia do nich powstały w naszym mieście? Pytanie 1 z 8 Który z tych filmów nakręcono w Poznaniu? Przypadek Chłopaki nie płaczą Pitbull Następne pytanie