Zniknęły z ośrodka w środku dnia. Policja pilnie szuka dwóch nastolatek z Gniezna!

Do zaginięcia doszło we wtorek, 20 stycznia, około godziny 13.00. Jak poinformowała gnieźnieńska policja, z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie oddaliły się dwie wychowanki: 15-letnia Wiktoria Kaźmierczak oraz 14-letnia Laura Ciak. Od momentu opuszczenia placówki dziewczęta nie nawiązały kontaktu z opiekunami, a ich aktualne miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Około godziny trzynastej otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące samowolnego oddalenia się dwóch nieletnich z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie – przekazują policjanci, którzy natychmiast rozpoczęli czynności poszukiwawcze.

Funkcjonariusze podali szczegółowe rysopisy zaginionych, licząc, że pomogą one w ich szybkim odnalezieniu. Wiktoria Kaźmierczak ma 15 lat, jest średniego wzrostu, średniej budowy ciała, ma półdługie, ciemne włosy i jest brunetką. Charakterystycznym elementem jej wyglądu są kolczyki w nosie. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę, czarną bluzę oraz białą bluzkę termiczną. Miała na sobie luźne czarne spodnie dresowe ze ściągaczami oraz czarno-czerwone buty marki Nike.

Druga z zaginionych, Laura Ciak, ma 14 lat i około 155 centymetrów wzrostu. Ma długie, ciemne włosy. W chwili oddalenia się z ośrodka była ubrana w srebrną kurtkę, niebieskie spodnie typu jeans oraz szare buty marki Nike.

Policja podkreśla, że każda informacja – nawet z pozoru błaha – może okazać się kluczowa.

Zgłoszenia można kierować pod numer telefonu 47 77 21 211. Policja zapewnia, że wszystkie przekazane informacje zostaną dokładnie sprawdzone. Mundurowi liczą również na pomoc mieszkańców Gniezna i okolic, którzy w godzinach popołudniowych mogli widzieć dwie nastolatki odpowiadające podanym rysopisom – na ulicach miasta, w środkach komunikacji publicznej, galeriach handlowych czy na dworcach.

Sprawa zaginięcia dwóch młodych dziewcząt budzi niepokój, a funkcjonariusze nie ukrywają, że czas w takich sytuacjach odgrywa kluczową rolę. Dlatego apel o pomoc kierowany jest do wszystkich, którzy mogą przyczynić się do ich bezpiecznego odnalezienia.