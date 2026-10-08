Żona kazała mu wynieść śmieci. 59-latek zadzwonił po policję. Takiej kary się nie spodziewał

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-10-08 8:10

Takiej interwencji policjanci z Wrześni z pewnością szybko nie zapomną. 59-letni mieszkaniec gminy zadzwonił po funkcjonariuszy, bo jego żona kazała mu posprzątać i wynieść śmieci. Na miejsce pojechali policjanci, ale finał tej domowej awantury był dla mężczyzny wyjątkowo kosztowny.

Ręka osoby trzymającej czarny worek na śmieci na tle radiowozu. O mandacie za wezwanie policji przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Do zdarzenia doszło 1 października po godzinie 16. Wrzesińscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące awanturującej się żony. Jak wynikało z przekazanych funkcjonariuszom informacji, kobieta oczekiwała od męża, że posprząta po sobie oraz wyniesie śmieci.

59-latek stanowczo przekonywał dyspozytora, że potrzebna jest policyjna interwencja. Na miejscu okazało się, że powodem rodzinnego konfliktu był... kosz na śmieci. Kobieta miała postawić go w pokoju męża i nie chciała go zabrać.

Policjanci byli zaskoczeni, że z takiego powodu wezwano służby. Wrzesińska policja zwraca uwagę, że w czasie, gdy funkcjonariusze zajmują się tego typu zgłoszeniem, ktoś inny może naprawdę potrzebować ich pomocy.

Pada teraz pytanie, co by było jakby ktoś potrzebował w tym samym momencie „prawdziwej” pomocy, a tymczasem policjanci są na interwencji, gdzie mąż nie chce po sobie posprzątać oraz wynieść śmieci – przekazuje rzecznik wrzesińskiej policji.

Funkcjonariusze podkreślają jednak, że każde zgłoszenie trzeba sprawdzić i obsłużyć.

To nie zmienia jednak faktu, że jeśli było zgłoszenie, to trzeba je obsłużyć, a następnie zakończyć – zaznacza rzecznik.

W tym przypadku finał interwencji okazał się dla 59-latka kosztowny. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych za bezpodstawne wezwanie policji.

Taka finansowa sankcja powinna być solidną nauczką dla mieszkańca Gminy Września na przyszłość – podsumowuje rzecznik wrzesińskiej policji.

Warszawiacy testują pizzę Książula. Wydali opinię!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI