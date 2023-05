Ukrainka stworzyła dzieciom rodzinny dom. W środku biła tłuczkiem do mięsa. Zmuszała do okropności

Dwie nastolatki znalazły portfel we Wrześni przy ulicy Kosynierów. Dziewczynki zauważyły portfel na chodniku, podniosły go i szybko zorientowały się, że jest w nim dużo pieniędzy. Od razu zaczęły szukać właściciela zguby i podeszły do domu kobiety, przy której znalazły portfel i zapytały czy to nie jest jej własność. Okazało się, że nie.

Wtedy Marcelina i Zosia wspólnie z rodzicami podjęły próby odnalezienia właściciela pieniędzy za pośrednictwem lokalnych mediów oraz portalu społecznościowego. Gdy i to się nie powiodło, dostarczyły portfel z gotówką do wrzesińskiej komendy.

- I ta decyzja była zwieńczeniem uczciwości naszych nastoletnich bohaterek, ponieważ tego samego dnia, stawił się 74-latek z informacją, że zgubił portfel z pieniędzmi - informuje mł. asp. Adam Wojciński, rzecznik wrzesińskich policjantów. Emeryt miał przy sobie posiadał notesik, w którym miał spisane numery seryjne zagubionych banknotów.

Policjanci we Wrześni postanowił nagrodzić uczciwe nastolatki. - Komendant Powiatowy wraz z I Zastępcą przekazali list intencyjny oraz uścisk dłoni, a także podziękowali za utwierdzenie, że warto wierzyć w ludzi i w to, że dobro w końcu powraca - mówi Wojciński.

