Żyrafy poczuły wiosnę! Zimowa eksplozja ciepła dotarła do poznańskiego zoo

Żałobnicy nie mogli w to uwierzyć

Poznań. Maurycy przyszedł na świat minutę po północy! Wzruszające wyznanie ojca. "To niesamowite uczucie"

W niedzielę, 1 stycznia 2023 r. padł nowy, styczniowy, rekord ciepła w Tatrach - na Kasprowym Wierchu zanotowano 8,1 st. Celsjusza, czyli o 0,9 st. więcej, niż w 1975 r. Cieplejsze temperatury dały się odczuć w całym kraju, także w stolicy Wielkopolski, gdzie w Nowy Rok termometry wskazywały typowo wiosenne temperatury, powyżej 10 stopni.

Podopieczny poznańskiego zoo, żyraf Filipek, razem z towarzyszkami swego życia zdecydował się skorzystać z wiosennej aury i wyjść na wybieg.

- Nasz młody samiec w końcu się zdecydował na wyjście na duży wybieg! A może to jego nowe imię sprawiło, że poczuł się lepiej? - rozmyślają pracownicy ZOO.

Żyrafy są ciepłolubnymi zwierzętami, dla których komfortowa temperatura wynosi ok. 15 stopni C. Latem, żyrafy większość czasu spędzają na dworze, ale zimą, gdy temperatura nie spada poniżej 0 stopni C, zwierzęta te wychodzą na dwór na jedną lub dwie godziny.

Czy potrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt? Pytanie 1 z 10 Samica psa to: łania suka psica Dalej