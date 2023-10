68-latek wyrzucił psa przez okno! Mężczyzna stanął przed sądem, szczeniak już nigdy nie będzie chodził

Radom. Podczas libacji alkoholowej wyrzucił psa przez okno

Wracamy do wstrząsającej historii niepełnosprawnego szczeniaczka Pioruna z Radomia. Z ustaleń śledczych wynika, że podczas spaceru szczeniak uciekł właścicielce. Zbłąkanego psa na klatce schodowej odnalazł 68-latek. Mężczyzna zabrał go do domu, a następnie podczas libacji alkoholowej wyrzucił szczeniaka przez okno z drugiego piętra! Przeraźliwy pisk zwierzęcia obudził sąsiadów, którzy zaalarmowali służby.

Psiak dzięki zaangażowaniu Fundacji dla Szczeniąt Judyta błyskawicznie trafił pod opiekę specjalistów. Jego życie udało się uratować, jednak nigdy już nie odzyska sprawności. Z opinii biegłego wynika, że szczeniak w wyniku upadku z wysokości doznał m.in. złamania kręgosłupa i porażenia dwukończynowego kości miednicznych. Trwa jego rehabilitacja, jednak nie przynosi ona zadowalających skutków. Pies nigdy nie będzie chodził o własnych siłach, a jedynie przy użyciu specjalnego wózka. Zwierzę będzie też do końca życia wymagało opieki człowieka w zakresie m.in. załatwiania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

Po zdarzeniu policjanci zatrzymali 68-latka podejrzanego o wyrzucenie psa przez okno. Mężczyzna był kompletnie pijany. Wydmuchał prawie 1,5 promila! Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Według prokuratury 68-latek nakłaniał też świadków całego zdarzenia do składania fałszywych zeznań. W związku z tym postawiono mu kolejny zarzut. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu.

Wyrzucił psa przez okno, stanął przed sądem

Pod koniec sierpnia w Sądzie Rejonowym w Radomiu odbyła się pierwsza rozprawa w tej bulwersującej sprawie. Jak podała radomska "Gazeta Wyborcza", oskarżony Leszek P. utrzymywał, że nie wie, jak to się stało, że pies wypadł przez okno. Sędzia przypomniała mu jednak, że w czerwcu w prokuraturze zeznał, że szczeniak skakał po kanapie, która stoi przy oknie, pośliznął się i wypadł.

W piątek, 6 października, mężczyzna ponownie został doprowadzony do sądu z aresztu tymczasowego. "Przekonywał, że pies sam wdrapał się na okno i z niego wyskoczył, czemu stanowczo zaprzeczyli świadkowie zdarzenia" - podała Fundacja dla Szczeniąt Judyta za pośrednictwem Facebooka.

Podczas drugiej rozprawy zeznawała również m.in. Małgorzata Brzezińska, zoopsycholożka z Fundacji dla Szczeniąt Judyta. Jak podała "Wyborcza", kobieta wyjaśniła, że to niemożliwe, by pies sam wyskoczył przez okno. Ma o tym świadczyć fakt, że tylko szczenięta do szóstego tygodnia życia mogą bezwiednie kierować się w stronę zagrożenia, ponieważ nie mają poczucia odległości czy wysokości, ale trzymiesięczny pies, taki jak Piorun już tę świadomość już posiada. O tym, że pies został wyrzucony, zdaniem zoopsycholożki ma świadczy również miejsce, w którym go znaleziono - kilka metrów od ściany bloku.

Na piątkowej rozprawie stawiła się także mieszkanka osiedla, która w chwili zdarzenia była w mieszkaniu 68-latka i wraz z nim oraz dwiema innymi osobami piła alkohol. Jak podała "Wyborcza", kobieta zeznała, że usłyszała skowyt psa na zewnątrz, a gdy wybiegła z kuchni do pokoju i wyjrzała przez okno i zobaczyła psa na ziemi i Leszka P., który stał na środku pokoju. Kobieta dodała również, że gdy ona pobiegła ratować psa, dwie inne osoby zostały z oskarżonym w mieszkaniu i właśnie wtedy mężczyzna miał ich namawiać, by przed policją zeznali, że psa nigdy nie było w mieszkaniu.

Niestety, sędzi nie udało się przesłuchać tych osób, ponieważ nie stawili się w sądzie. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na listopad.